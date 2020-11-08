ABD'nin yeni başkanı Biden

ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı bildirildi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump’ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken dün sabah Pennsylvania’daki sayımlar tamamlandı. AP’nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6’sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı. Böylece, 253 olan delege sayısını 273’e çıkardı. Ardından Nevada’da da oyların yüzde 49,9’unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de hanesine yazdırdı ve delege sayısını 279’a çıkarmış oldu.

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Joe Biden

ONUR DUYDUM

Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD’nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti. Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ‘’Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı’’ mesajı verdi. “Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris’e duyduğu güvenden onur duydum’’ diyen Biden, ‘’Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok’’ ifadesini kullandı.

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TRUMP TARAFTARLARINA ATEŞ AÇILDI

Philadelphia’da ulusal muhafızlar sokaklara indi. Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu. Trump destekçileri “Trump-Pence” ve “Oyları çalmaya son verin” yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise “Tüm oylar sayılmalı” ve ‘’Trump-Pence defol” yazılı dövizler taşıdı. Biden ve Trump destekçilerinin toplandığı alanda iki ayrı bomba ihbarı yapıldığı, yapılan araştırma sonucunda ihbarların asılsız çıktığı bildirildi. Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlerde, Florida eyaletinde Trump destekçilerine ateş açıldığı kaydedildi. FoxNews’in haberine göre, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale’de Trump destekçilerinin düzenlediği bir miting sırasında hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu iki kişi yaralandı. Polis, şüphelinin aracını kalabalığın içine sürdüğünü, sonradan ateş açtığını açıkladı. Şüphelinin olay yerinden kaçmayı başardığı belirtiliyor.

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Trump

Durmayacağım

Uluslararası medya, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden’a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump’ın Virgina’da golf oynadığı öğrenildi. Trump, seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, “Hepimiz Biden’ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar” ifadesini kullandı. Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, “Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir” ifadelerine yer verdi. Trump açıklamasına, “Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” değerlendirmesini yaptı.

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