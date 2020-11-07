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Dünya ABD seçimlerinde son dakika ABDde 59 başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı
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ABD seçimlerinde son dakika: ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

ABD seçimlerinde son dakika: ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania’da seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu.

Haber Merkezi DHA
Joe Biden
Joe Biden

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

Biden'den ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” dedi.

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Trump'tan yeni paylaşım: Seçimi büyük bir farkla kazandık

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

ABD'deki kritik başkanlık seçiminde bir çok eyalette oy sayımları sürüyor. Seçim sonuçlarında gittikçe geriye düşen Başkan Donald Trump mesajlarını Twitter yine engelledi. Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu. Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.


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