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Dünya ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum
AMERİKA

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Seçimlerinin kazananı Joe Biden, zafer konuşmasını yaptı.
ABD Seçimlerinin kazananı Joe Biden, zafer konuşmasını yaptı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile birlikte yaptı.

Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi.

  • Biden, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.'' ifadesini kullandı.

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ABD'nin yeni başkanı Biden

Biden, ''Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız, onlar düşmanımız değil, Amerikalı.'' diye konuştu.

  • ABD'yi iyileştirme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, salgınla mücadele planı kapsamında ''Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım.'' dedi.

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ise ABD halkının birliği, doğruyu ve bilimi seçtiğini söyleyerek, birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini ifade etti.

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Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennsylvania'da seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden taraftarları sonuçların ardından cadde ve sokaklarda sevinç gösterilerinde bulundu.


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