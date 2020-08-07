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Dünya ABD Kandilde hasar tespiti yaptı
ORTADOĞU

ABD Kandil’de hasar tespiti yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, F-16 ve SİHA’larla Kandil’e baskın düzenleyip PKK’nın sözde üst yönetimine ağır kayıplar verdirince devreye yine ABD girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikan askerleri, 25 Nisan 2017’de TSK’nın Sincar ve Karaçok dağlarını bombardımanı sonrasında da bölgeye giderek terör örgütünün yardımına koşmuştu.
Amerikan askerleri, 25 Nisan 2017’de TSK’nın Sincar ve Karaçok dağlarını bombardımanı sonrasında da bölgeye giderek terör örgütünün yardımına koşmuştu.

Kuzey Irak’taki basın yayın organları geçtiğimiz günlerde ABD’li bir heyetin Kandil’e giderek terör örgütü PKK’nın elebaşları ile görüştüğünü iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise apar topar bir açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı. Ancak ziyaretle ilgili yeni iddialar geldi.

El- Monitör’ün üst düzey ABD’li bir yetkiliye dayanarak verdiği habere göre, ABD Özel Kuvvetlerinden oluşan askeri heyet Kandil’e gitmedi ama terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin hava harekâtlarıyla vurduğu Zergele kampı ile Kanimasi bölgesini inceleyen ABD askerlerinin, PKK’nın buradaki elebaşlarıyla görüştüğü ve ‘hasar tespiti yaptığı’ öğrenildi.

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Görüşmede PKK elebaşları, ABD’li heyete ‘Türk hava saldırılarından duydukları rahatsızlığı’ iletti. Türkiye’nin PKK’nın İran’daki kolu PJAK’a terörist taşıyan bir kamyoneti de hedef aldığını anlatan teröristler, hava harekâtında öldürülen militanları ise Amerikalılara ‘siviller’ olarak göstermek istedi. PKK’lıların ABD askerlerine temel şikayet konusu ise Türkiye’nin 15 Haziran’da başlattığı Pençe-Kartal operasyonu oldu.

PKK’lılar harekâtın örgüte verdiği zararı ABD’lilere uzun uzun anlattı. Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan’la birlikte Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçişlerin iyice zorlaştığından bahseden teröristler, Türkiye’nin Irak’a doğrudan erişim sağlayacağından duydukları endişeyi aktardı. Cani örgüt, Başika Üs bölgesindeki Mehmetçik varlığından ötürü hissettikleri endişeyi de Amerikalılarla paylaştı.

Bir aşiret direniyor
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Pentagon: PKK hala çocukları kullanıyor

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Bölgede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK’nın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki mülteci kamplarından çocukları alıkoyarak silah altına almaya devam etmesi söz konusu rapora yansıdı. Örgütün çocukları silah altına almamaya yönelik uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütleri tutmadığı, çocukların zorla silah altına alınmaya devam edildiği belirtildi. Raporda örgüte verilen desteğin itirafı da yer aldı. Bölgedeki petrol sahalarının korunması için YPG/ PKK’ya eğitim verildiği, bu eğitimlerden her ay 250 örgüt mensubunun mezun edildiği belirtildi. Ayrıca YPG/ PKK’nın Rusya ile işbirliğini arttırdığı, SDG’nin Rusya’nın bölgedeki askeri devriyelerine eşlik ettiği ifade edildi.

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