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Bir aşiret direniyor: PKK’ya karşı aşiret direnişi

Bir aşiret direniyor

Rakka ve Deyrizor’daki en büyük aşiretlerden “Al Akidet” terör örgütü PKK/PYD’ye karşı büyük bir mücadele veriyor. PKK’ya destek vermediği için iki liderinin suikastla öldürülmesi bardağı taşırdı. Yolları kesen aşiret üyeleri, silahlı baskınlarla bazı örgüt karargahlarını ele geçirdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Deyrizor ve Rakka’da istediği hakimiyeti kuramayan terör örgütü PKK/YPG hedefine bölge aşiretlerini koydu.
Deyrizor ve Rakka’da istediği hakimiyeti kuramayan terör örgütü PKK/YPG hedefine bölge aşiretlerini koydu.

Rakka ve Deyrizor’da kendilerine destek vermeyen ailelerin çocuklarını kaçırıp fidye isteyen, alamayınca da infaz eden terör örgütü PKK/YPG’nin hedefinde şimdi de aşiretler var. Deyrizor’da terör örgütünün toplantısına katılmayan Akidet aşiretinin 2 lideri öldürüldü. Aşiret mensupları terör örgütüne karşı ayaklandı. Örgüt karargâhları basıldı, 3 belde kuşatıldı.

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Arap nüfusunun yoğun olduğu Rakka ve Deyrizor’da istediği gibi hakimiyet kuramayan terör örgütü PKK/YPG, bir süredir bölge aşiretlerinin desteğini almak için çalışmalar yürütüyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ’a destek veren aşiret reisleriyle bile temas kuruluyor. Örgüt birkaç ayda aşiretlerle birçok kez bir araya geldi. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın da girişimleri ile bazı aşiretler terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermeye ikna edildi.

Terör örgütü, ABD’nin desteğiyle kendilerine karşı mücadele başlatan Akidet aşiretinin bulunduğu beldelerin giriş çıkışını kapattı.

TOPLANTIYA KATILMADILAR

Ancak bölgedeki en büyük aşiretlerden Al Akidet aşireti terör örgütüne destek vermeye yanaşmadı. ABD ve Suudi Arabistan da aşiretin liderlerini terör örgütü ile el sıkışmaya ikna edemedi. PKK/PYD geçtiğimiz hafta aşiretlerle yeniden bir araya geldi. Terörist Mazlum Kobani’nin de yer aldığı toplantıya birçok aşiret reisi katıldı. Ancak Akidet aşiretinin liderleri PKK/YPG’lilerle aynı masaya oturmamak için toplantıya katılmadı.

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ARAÇLARI TARANDI

Ne oldu ise bundan sonra oldu. 2 Ağustos Pazar günü Deyrizor’un doğu kırsalındaki Havayic köyünde, Akidet aşiretinin liderlerinden Şeyh Mutşir el Hammud ve Şeyh İbrahim el Halil’e suikast düzenlendi. Kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar, hareket halindeyken yaklaşarak aşiret reislerinin aracını taradı. İki aşiret reisi hayatını kaybetti, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

Aşiret üyeleri, saldırıya uğrayan liderlerine ilk müdahaleyi otomobilde yapmaya çalıştı.

SUİKAST AYAKLANDIRDI

Bu suikastın ardından aşiret üyeleri terör örgütü PKK/YPG’ye karşı ayaklandı. Havayic, Şıheyl, Ziban ve Tayyane kasabasında terör örgütüne karşı gösteriler düzenlendi. Terör örgütünün bazı karargahlarını ele geçiren aşiret üyeleri, teröristlerle çatıştı. Çatışmalarda hem aşiret üyelerinden hem de PKK/YPG’li teröristlerden yaralananlar oldu.

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Rusya-PKK aynı masada

Akidet aşireti üyeleri, suikast sonrası terör örgütünün bazı karargahlarına saldırıp ele geçirdi.

İSYAN ÇEVREYE YAYILIYOR

Yolları kesen silahlı aşiret üyeleri, saldırganların bulunup kendilerine teslim edilmesini istedi. Deyrizor’un Buseyra ilçesi ile Suriye’nin kuzeyinde de Akidet aşiretine destek için gösteriler düzenlendi. Bölücü örgüt direnişin daha fazla yayılmasını önlemek için birçok yerleşim yerini kuşatıp giriş çıkışları yasakladı. Bazı evlere teröristler tarafından baskınlar düzenlendiği belirtiliyor. Koalisyon uçakları da bölgede devriye uçuşu yaptı.

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MÜDAHALE ÇAĞRISI

  • Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Deyrizor’daki Arap liderlerin öldürülmesinden terör örgütü PKK/YPG’nin sorumlu olduğunu açıkladı. Suriye Ulusal Kurtuluş Ordusu çatışındaki bazı gruplar da, Deyrizor ve Rakka’daki halka yardım için bölgeye askeri müdahale çağrısı yaptı. Aşiretleri PKK/PYG’ye destek için ikna etmeye çalışan ABD de saldırıları kınadı(!) ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Akidet aşireti şeyhlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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