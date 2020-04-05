Dünya ABDden PKKya korona yardımı Amerikanın teröre desteği pandemi dinlemedi
AMERİKA

ABD’den PKK’ya korona yardımı: Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi

Koronavirüs salgınıyla kötü günler geçiren ABD, Suriye’deki PKK’lı teröristlere yardımı ihmal etmiyor. ABD, PKK’ya koronavirüse karşı kullanılmak üzere eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetreden oluşan 1.2 milyon dolarlık malzeme gönderdi. ABD ordusu, son 3 yılda terör örgütüne 50 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme desteği sağladı.
ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme desteği sağladı.

Suriye’nin yaklaşık 3’te 1’ini terör örgütü PKK/YPG eliyle işgal eden ABD, koronavirüs salgını sırasında da ‘müttefikini’ boş geçmedi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK’nın işgali altında bulunan Haseke ve Şedadi’deki hastane ve hapishanelere Kovid-19 salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme desteği sağladı. Yapılan açıklamada, “Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi’deki hastanelerde çalışanları ve Suriye Demokratik Güçleri ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır” denildi. Örgütün elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri, oksimetre, cop ve koruyucu giysilerden oluştuğu belirtildi.

PANDEMİNİN ÖTESİNDE

Gönderilen yardıma ilişkin açıklamasında ABD’li Albay Brian Henderson, “(YPG/PKK ile) Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve SDG’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da 27 Mart’ta Suriye’de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı, bu yıl Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi kapsamında YPG/PKK’nın kontrolü altındaki bölgelerde silah ve ekipman yardımı sağlıyor. PKK’lı teröristlerin en büyük destekçisi ABD ordusu, son 3 yılda örgüte 50 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmat yardımında bulundu.

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