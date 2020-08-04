Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kandilde ne pazarlığı yaptınız? ABD terörü finanse ediyor
ORTADOĞU AMERİKA

Kandil'de ne pazarlığı yaptınız? ABD terörü finanse ediyor

Kandil'de ne pazarlığı yaptınız? ABD terörü finanse ediyor

ABD, PKK/PYD üzerinden yeni bir senaryoyu devreye sokuyor. CIA bağlantılı “Delta Crescent Energy” adlı firma Suriye’de PYD ile petrol anlaşması yaptı, ardından bir ABD heyeti Kandil’e gitti. Dışişleri Bakanlığı “ABD’nin terörizmi finanse ettiğini” belirterek petrol anlaşmasına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’li Delta Crescent Energy adlı firmanın PKK’yı idari bir muhatap kabul edip Suriye’de petrol çıkarmak için terör örgütüyle anlaşma imzalamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmayı uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bir adım olarak niteleyerek, ABD’nin bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yeni Şafak’ın dün sürmanşetten duyurduğu haber hatırlatılarak, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik ‘Delta Crescent Energy LLC’ adlı şirketle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yeni Şafak'ın

Korsan anlaşma: ABD’li şirket petrol için PKK ile anlaştı
DÜNYA
Korsan anlaşma: ABD’li şirket petrol için PKK ile anlaştı

Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir

Terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.”

ABD petrole konmak istiyor

Jim Reese
  • ABD’nin Suriye’de petrole konmak için YPG/PKK ile yaptığı işbirliğinde kullandığı şirketin ortaklık yapısı dikkat çekiyor. YPG/PKK paravanı olan ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) anlaşma imzaladığı Delta Crescent Energy LLC’nin Suriye’de faaliyet göstermek için yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı’nın Dış Varlık Kontrolü Ofisi’nden (OFAC) izin aldığı öğrenildi. Türkiye’de herhangi bir faaliyeti bulunmayan ve ABD’nin Suriye’ye karşı yaptırımlarından muaf tutulması için izin alan Delta Crescent’ın üst düzey yönetimindeki John Dorrier, Jim Reese ve James Cain’in ilginç geçmişleri var.

İŞTE GASPÇI ÇETENİN GEÇMİŞİ

James Cain

John Dorrier, Irak’ta yer edinmeyi başaramayan ancak Esed rejimine karşı AB yaptırımlarına uymak için operasyonları durdurmak zorunda kalıncaya kadar Suriye’nin kuzeydoğusunda bir sözleşme yapan Gulfsands Petroleum’un kurucusu ve eski genel müdürlüğünü yapmış bir isim. James Cain ise ABD hukuk firması Kilpatrick Townshend’a bağlı çalışan bir avukat olarak görünüyor. Ancak James Cain’i bu ortaklıkta olmasını ilginç kılan unsur, ABD’nin Danimarka büyükelçisi olarak dört yıl görev yapmış olması. Cain ABD resmi bakamları nezdinde güçlü bir politik destek sağlamada etkili bir isim olarak görünüyor. ABD’de kurulu bir güvenlik şirketi olan TigerSwan’ın kurucusu Jim Reese ise Pentagon’un Irak’taki faaliyetlerinde sıkça rastlanan bir isim olarak dikkat çekiyor. Suriye’de de Amerikan askeri varlığının yılmaz savunucusu Reese, Fox News’e 2018’de verdiği bir röportajda “Suriye’nin tüm doğu kısmına sahibiz. Bu bizim. Bunu bundan vazgeçemeyiz” beyanında bulunmuştu.

YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor
DÜNYA
YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor

KANDİL’DE BİR TOPLANTI DAHA

  • Suriye kuzeyinde YPG/PKK elebaşlarıyla sık sık biraraya gelen Amerikalı heyet, ilişkinin boyutunu Kandil’e taşımaktan geri durmuyor. Alınan bilgilere göre, terör yuvası Kandil’de ABD’lilerle PKK arasında son görüşme 2 Ağustos’ta gerçekleşti. Savaş uçaklarının korumasında bölgeye giden Amerikan heyeti, biraraya geldiği PKK elebaşlarına Taliban’ın Afganistan’da yaptığına benzer bir şekilde ‘Türkiye ile anlaşın’ teklifi iletti. Amerikalılar, Suriye’deki işgali derinleştirmek için örgütten o bölgeye odaklanmalarını istedi. Toplantıda, gasp edilmiş Suriye petrollerinden elde edilecek gelire ilişkin pazarlıkların da yürütüldüğü sanılıyor.

ABD’den PKK’ya korona yardımı: Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi
DÜNYA
ABD’den PKK’ya korona yardımı: Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi
Abone Ol Google News
Kandilde ne pazarlığı yaptınız?

Kandil'de ne pazarlığı yaptınız?

​ABD terörü finanse ediyor.
Büyük İsrail projesi çöktü

Büyük İsrail projesi çöktü

​Mehmetçik, Mahmur ve Sincar için hazırlanıyor.
Küstah HafterTürkiyeyi tehdit etti

Küstah Hafter
Türkiye'yi tehdit etti

​Türk askerlerine merhamet yok çünkü hak etmiyorlar.
İlk<br>teslimat eylülde

İlk
teslimat eylülde

​Milli elektronik kelepçe tamam.
Kurbanda<br>bağış rekoru

Kurbanda
bağış rekoru

​​Kovid-19 nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar bağış rekoru kırdı.
Anneler PKK'nın<br>kimyasını bozdu

Anneler PKK'nın
kimyasını bozdu

​Diyarbakır annelerini izlemesinler diye her şeyi yasakladılar.

Trump'tan TikTok'a<br>45 gün süre

Trump'tan TikTok'a
45 gün süre

​Microsoft TikTok'u almak için çalışıyor.
Tayyip dede<br>iyi ki varsın

Tayyip dede
iyi ki varsın

​Küçük Taha yeniden görecek.
İsrail Şam'ı bombaladı

İsrail Şam'ı bombaladı

​Komuta merkezleri ve askeri üsler vuruldu.
MİT yerel<br>istihbaratı ikiye katladı

MİT yerel
istihbaratı ikiye katladı

​MİT gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin kabusu oldu.
İspanya'yı terk ediyor

İspanya'yı terk ediyor

Eski Kral Juan Carlos'u yolsuzluk iddiaları bunalttı.
İnsanlık için<br>sesini yükselt!

İnsanlık için
sesini yükselt!

TÜRGEV'den homoseksüellik dayatmasına karşı net duruş ve çağrı.
İktidara da muhalefete de karşıyım

İktidara da muhalefete de karşıyım

​Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili önemli açıklama.
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Talihsiz ve<br>beyhude bir gayret

Talihsiz ve
beyhude bir gayret

​Milli Savunma Bakanlı'ğından Bahreyn'e tepki.
'Yanına kalmayacak'

'Yanına kalmayacak'

​Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.