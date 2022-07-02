Dünya ABDdeki polis departmanında skandal görüntü Siyahileri atış tahtası yaptılar
AMERİKA

ABD'deki polis departmanında skandal görüntü: Siyahileri atış tahtası yaptılar

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir grup izci Farmington Hills polis departmanını ziyareti sırasında silah tutan siyahi erkeklerin görüntülerinin atış talimi hedefleri olarak kullanıldığını keşfetti. İzciler ardından karargahı gezerken bazı atış tahtalarının kurşunlarla delindiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDdeki polis departmanında skandal görüntü: Siyahileri atış tahtası yaptılar
Farmington Hills polis departmanında sergilenen atış tahtaları

ABD'deki bir izci birliği Farmington Hills polis departmanını gezerken bir ayrıntı fark etti. Turdan bir fotoğrafta, silah tutan siyahi erkeklerin görüntülerinin atış tahtası yerine konulduğu görüldü.

Ziyarete katılan avukat Dionne Webster-Cox VICE News'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Çocuklar bu görüntülere maruz kaldıklarında, bana göre siyahi insanlara karşı bakış açıları tarif edilemez. Genç polis memurlarımız bu konuda eğitiliyorlar mı?"

Daha sonra Farmington Polis Şefi Jeff King özür diledi. King, "Herkesten, bu topluluktan, departmanımdan, belediye meclisimden tek tek özür dilerim. Bunu göz ardı edemem." dedi. Ancak fotoğrafların nereden geldiğini veya gerçek insanlara ait olup olmadığını söylemedi.

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