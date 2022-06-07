Dünya ABD polisi boğuluyorum diyen siyahi adamı kurtarmadı Senin peşinden suya atlamayacağım
AMERİKA

ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı: Senin peşinden suya atlamayacağım

ABD'nin Arizona eyaletinde üç polis memuru göle atlayan ve 'boğuluyorum' diyerek yardım isteyen siyahi adamı seyretmekle yetindi. Üç polis memuru, boğularak ölen adama müdahale etmedikleri için görevden alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD polisi boğuluyorum diyen siyahi adamı kurtarmadı: Senin peşinden suya atlamayacağım
O anlar polis kamerasına yansıdı.

Irkçı tutumuyla sıkça gündeme gelen ABD polisi, son olarak gölde boğulan siyahi adamı kurtarmadı. Polis üzerindeki kamera kayıtlarından yeni yayımlanan görüntüler ve yazılı dökümlerde, 34 yaşındaki Sean Bickings'ın geçen ay Tempe Town gölüne atladığı ve polisi "Boğuluyorum" diyerek yardıma çağırdığı görülüyor. Ancak polisin bu çağrıya karşılık vermediği ve Bickings'i kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı anlaşılıyor.

Kayıtlara göre polis memurlarından biri de "Senin peşinden suya atlamayacağım" diyor.

Bundan kısa süre sonra Sean Bickings'in suda gözden kaybolduğu ve hayatını kaybettiği belirtiliyor. Evsiz olduğu belirtilen Sean Bickings'in ölümü Tempe kenti yetkilileri tarafından bir trajedi olarak nitelendirildi.

Olayın 28 Mayıs'ta gerçekleştiği, polisin Sean Bickings ve arkadaşı arasında çıktığı söylenen bir tartışma nedeniyle olay yerine intikal ettiği açıklandı.

ABD'de ırkçı polis şiddeti sürüyor: Siyahi genç vurularak öldürüldü protestolar alevlendi
DÜNYA
ABD'de ırkçı polis şiddeti sürüyor: Siyahi genç vurularak öldürüldü protestolar alevlendi

HASSAS İÇERİK NEDENİYLE KESİLDİ

Polis kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, memurların Bickings ve arkadaşı kimlik tespitini yaptıkları sırada Bickings'in göl kenarındaki trabzana tırmandığı ve kendini göl sularına bıraktığı görülüyor.

Polise biraz yüzeceğini söyleyen Bickings'in gölde yüzmenin yasak olduğu yönündeki uyarılara rağmen ilerideki bir köprüye doğru açılmaya başladığı anlaşılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 12 dakikalık kamera kaydı bu sıralarda bir mesajla sonlanıyor. Mesajda kaydın "ilerleyen bölümlerdeki hassas içerik" nedeniyle kısa kesildiği belirtiliyor.

Devamı yazılı bir metin olarak yayımlanan kayıtlara göre, Bickings defalarca boğulmanın eşiğinde olduğunu söylüyor ve yardım istiyor. Polisin Bickings'in partnerini sakinleştirmeye çalıştığı ve bir tekne bulmaya çalıştıklarını söyledikleri de anlaşılıyor.

ABD'de George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu
DÜNYA
ABD'de George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu

'GÖZÜNÜNÜZÜN ÖNÜNDE BOĞULUYOR'

Bir noktada Bickings'in arkadaşı "Adam gözünüzün önünde boğuluyor ve siz yardım bile etmiyorsunuz" dediği duyuluyor. Ardından da Bickings boğularak yaşamını yitiriyor.

  • Olayla ilgili olan polis memurlarının kimlikleri açıklanmadı.

Arizona polisi yaptığı açıklamada memurlar hakkında inceleme başlatıldığını ve inceleme sonuçlanana kadar üç polis memurunun paralı izne çıkarıldığını duyurdu.

ABD polisinden üniversiteli sporculara ‘ırkçı’ muamele iddiası
DÜNYA
ABD polisinden üniversiteli sporculara ‘ırkçı’ muamele iddiası

Floyd’un son sözleri yayınlandı: Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı
DÜNYA
Floyd’un son sözleri yayınlandı: Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı

ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart
DÜNYA
ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart
Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."
​İtalyada erzak kuyruğu: Yardım alabilmek için saatlerce beklediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.