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Dünya ABDde George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu
AVRUPA

ABD'de George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında ensesine basılarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Minneapolis Polis Departmanında “ırk ayrımcılığı" tespit edildiği belirtildi. Minnesota Eyaleti İnsan Hakları Departmanı tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan rapor açıklandı.

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Haber Merkezi AA
ABDde George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi ırkçı bulundu
George Floyd

Minnesota Eyaleti İnsan Hakları Departmanı tarafından açıklanan raporda, polis departmanı verilerinin, polis memurlarının güç kullanımı, trafik çevirmeleri, aramalar ve gözaltı işlemlerinde "önemli derecede ırkçılık" yaptıklarını ortaya koyduğu, siyahi birey ve topluma yönelik kullanılan ırkçı ve saygısız dil ile tutumların da cezasız kaldığını gösterdiği kaydedildi.

Raporu hazırlayan ekibe başkanlık eden İnsan Hakları Komiseri Rebecca Lucero, soruşturmada, polis teşkilatının en az son 10 yıllık tüm kayıtlı işlemlerinin incelendiğini söyledi.

Polis memurlarını davranışlarından sorumlu tutmak için güçlü bir iç denetim uygulanması gerektiği vurgulanan raporda, polislerin görevleri konusunda daha iyi eğitim alması önerileri yer aldı.

Minnesota İnsan Hakları Departmanı, eyaletin sivil haklar uygulama kurumu olarak görev yapıyor ve başta polis teşkilatları olmak üzere kurumları eyaletin ayrımcılık yasalarına uyup uymadıklarını takip ediyor.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin’in diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca boynuna basması sonucu hayatını kaybetmesi ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

Floyd’un dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarması ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

ABD yanıyor: George Floyd’un ölümünün ardından tansiyon iyice yükseldi
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ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.
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Eyalette tansiyon yükselmeye devam ederken, kalabalık bir grup 3. bölgedeki Minneapolis Polis Merkezi’nde toplanarak binaya saldırdı.
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Minnesota Valisi Tim Walz ise şiddet olaylarının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, Herkesin güvenliği için lütfen bölgeyi terk edin. İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına izin verin. Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın ifadelerini kullandı.
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Kentte polis ile protestocular çatışmaya devam ederken, diğer yandan dükkanlar yağmalanmaya başladı.
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ABD yanıyor: George Floyd’un ölümünün ardından tansiyon iyice yükseldi
ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Minneapolis kentinde bazı yapılar ateşe verilirken Minnesota valisi Tim Walz "Durum tehikeli boyutlara ulaştı" ifadelerini kullandı. Protestocular marketleri yağmalamaya başlarken, bir dükkana girmeye çalışan kişi ise dükkan sahibi tarafından vuruldu.

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ABD'den bir başka "George Floyd" vakası: Polis, siyahi vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
ABD'de bu kez de Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı. Polisin 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen siyahi kişi vurularak öldürüldü.


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