ABD polisinden üniversiteli sporculara ‘ırkçı’ muamele iddiası

Delaware Üniversitesi Başkanı Tony Allen, olayla ilgili basına açıklama yaparak 20 Nisan’da Lakros sporu yapan kız takımının bir maçtan dönerken otobüsün küçük bir trafik ihlali sebebiyle durdurulduğunu belirtti.

Polisin çoğunluğu siyahi olan öğrencilerin bagajları dahil K9 köpekleriyle geniş çaplı arama yapmaya başladığını belirten Allen, öğrencilerin itiraf etmesi için polisin korkutma taktikleri sergilediğini ifade etti. Açıklamada, arama sonrasında polisin herhangi yasa dışı bir madde bulamadığı ve olayın görüntülerinin de çekildiğini vurgulandı.





BİR ANDA ‘KURBAN VE GÜVENDE’ OLMA ARASINDAKİ ÇİZGİ ÇOK İNCE

Olayın Delaware kongre üyesi, Başsavcı ve Vali ile paylaşıldığını ifade eden Allen, yasal yollara başvuracaklarını belirtti.