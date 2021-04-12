ABD'de ırkçı polis şiddeti sürüyor: Siyahi genç vurularak öldürüldü protestolar alevlendi

Yerel basındaki haberlere göre, Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda meydana gelen olayda polis, hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen Wright'ı, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırdı.

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YAĞMA YAŞANDI

Kentteki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti.

Akşam saatlerinde Brooklyn Center polis karakolu önünde toplanan protestocu grup, gece geç saatlere kadar eylemlerini sürdürdü.

Protestolar sırasında bazı yağma olaylarının yaşandığı bildirildi. Küçük bir grubun çevredeki bir süpermarketi yağmaladığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı.

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BOĞUŞMA SESLERİNİ DUYDUM

Ölen kişinin annesi Katie Wright, olay sırasında oğlu ile telefonda konuştuğunu belirterek "Beni 13.40 civarında aradı, polis tarafından durdurulduğunu söyledi. 'Dikiz aynasında araç kokuları asılı diye durdurdular.' dedi. Sonra boğuşma sesleri duydum, polis memurlarının 'Daunte, kaçma' diye bağırdıklarını duydum.

Sonra bir başka memur, 'Telefonu kapat' dedi ve telefonu kapadı. Bir dakika sonra aradım. Kız arkadaşı - o yanındaydı - cevap verdi. Vurulduğunu söyledi. Telefonu çevirdiğinde sürücü koltuğunda cansız yatıyordu." şeklinde konuştu.

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Minnepolis'te George Floyd'un ölümü

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd'u gözaltına alınırken boğularak öldürülmesi, ülke genelinde ırkçılık karşıtı, polis şiddetini kınayan protestoların fitilini ateşlemişti.

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Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

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OYNAT 01:17 George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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