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Dünya

Almanya'da bir eve kanlı baskın: Biri çocuk 4 kişi öldü

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir konuta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

12:51 - 1/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Scheessel beldesinde silahlı bir kişinin, sabaha karşı bir konuta saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğü kaydedildi.


Yerel basında çıkan haberlerde şüphelinin, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü öne sürüldü.


Şüphelinin Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu aktarıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Almanya
#Aşağı Saksonya
#Cinayet
37 dakika önce
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