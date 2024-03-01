Almanya'da bir eve kanlı baskın: Biri çocuk 4 kişi öldü

Almanya, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı o kadar çok sahipleniyor ki bu konuyla alakalı İsrail’e kaşı en ufak bir eleştiride bulunanları hemen kurumsal olarak dışlıyor. Bunun nice örneğinin bu köşede yazdım. Sonuncu örnek ise Laurie Anderson. Bu yıl prestijli Grammy ödüllerinde ömür boyu başarı ödülü almayı bekleyen sanatçı, film yapımcısı ve müzisyen 2021 yılında imzaladığı “Letter Against Apertheid” başlıklı kampanyaya imza verdiği için Essen’de bulunan Folkwang Üniversitesi’ndeki