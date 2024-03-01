Almanya'da bir eve kanlı baskın: Biri çocuk 4 kişi öldü

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Scheessel beldesinde silahlı bir kişinin, sabaha karşı bir konuta saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde şüphelinin, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü öne sürüldü.
Şüphelinin Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Almanya, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı o kadar çok sahipleniyor ki bu konuyla alakalı İsrail’e kaşı en ufak bir eleştiride bulunanları hemen kurumsal olarak dışlıyor. Bunun nice örneğinin bu köşede yazdım. Sonuncu örnek ise Laurie Anderson. Bu yıl prestijli Grammy ödüllerinde ömür boyu başarı ödülü almayı bekleyen sanatçı, film yapımcısı ve müzisyen 2021 yılında imzaladığı “Letter Against Apertheid” başlıklı kampanyaya imza verdiği için Essen’de bulunan Folkwang Üniversitesi’ndeki
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un buluşmasının ardından Azerbaycan'la barış görüşmelerine devam kararı alındığını açıkladı.
Almanya'da Filistinlileri temsil ettiklerini belirten avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve üst düzey yetkililer hakkında terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma “yardım ve yataklık yapmak” suçlamasıyla dava açtı. Yapılan ortak açıklamada, “Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir” ifadeleri yer aldı.
Türkiye dahil 6 ülkede faaliyetlerini sürdüren United Payment, 2023 yılında 100 milyar TL işlem hacmi ile büyümesini sürdürdü. Para transferi hacmini iki, cüzdan işlem hacmini ise 5 katına çıkaran marka POS müşteri sayısını da %85 artırdı. Mevcut dikeylerdeki büyüme iddiasını sürdüren United Payment, yeni dönemde Açık Bankacılık’taki yeni projeleriyle yeni pazarlarda ve yeni alanlarda da büyüyecek. United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “2024 yılında Türkiye gelirlerimizde yüzde 200’den fazla büyüme hedefliyoruz. Yurtdışı operasyonlarımızı da yaygınlaştırıp, güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4'e düşmesini beklediğini bildirdi. Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nun şubat ayı güncellemesini "G20 ekonomilerinin büyümesi 2024'te biraz daha düşük seviyelerde istikrar kazanacak" başlığıyla yayımladı.
Yargıtay, yabancı ülkede boşananları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında zaman aşımı başlangıç tarihinde görüş değişikliğine gidildi. Kararı değerlendiren İstanbul Barosu Avukatlarından Fatih Karamercan, “Mal rejiminin tasfiyesinde zaman aşımının başlangıcı artık tarafların iradesine bırakılmamıştır. Bu karar hem hukuken hem de sosyolojik olarak doğru ve yerinde bir karardır” dedi.