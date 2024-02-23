Almanya Başbakanı Scholz hakkında 'Gazze'deki katliama destek'ten suç duyurusu: İsrail'e yardım ve yataklık yapıyor

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında milyonlar bu saldırıların durması için tepki göstermeye devam ediyor. Almanya'da Filistinlileri temsil eden avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner ve diğer bakanlar ile Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
"Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e yardım ve yataklık yapıyor"
"İsrail'e en güçlü maddi desteği veren ülkelerden biri"
Yapılan ortak açıklamada, “Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir” ifadeleri yer aldı.
"Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz"
Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, İngiltere merkezli Filistin için Hukuk adlı sivil toplum kuruluşları, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına da odaklanacak olan davaya destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor.