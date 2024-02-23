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Almanya Başbakanı Scholz hakkında 'Gazze'deki katliama destek'ten suç duyurusu: İsrail'e yardım ve yataklık yapıyor

Almanya'da Filistinlileri temsil ettiklerini belirten avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve üst düzey yetkililer hakkında terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma “yardım ve yataklık yapmak” suçlamasıyla dava açtı. Yapılan ortak açıklamada, “Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir” ifadeleri yer aldı.

19:21 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 23:11 - 23/02/2024 Cuma
IHA
Olaf Scholz - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)
Olaf Scholz - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanında milyonlar bu saldırıların durması için tepki göstermeye devam ediyor. Almanya'da Filistinlileri temsil eden avukatlar, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner ve diğer bakanlar ile Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e yardım ve yataklık yapıyor"

Alman federal savcılığına başvuran avukatlar,
Scholz, Alman bakanlar ile ulusal güvenlik politikasını yönlendiren ve İsrail'e silah ihracatına izin veren Federal Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerini
İsrail'in
Gazze'de işlediği soykırıma “yardım ve yataklık yapmakla” suçladı.

"İsrail'e en güçlü maddi desteği veren ülkelerden biri"

Yapılan ortak açıklamada, “Alman devleti, Gazze Şeridi ve Filistinlilere yönelik saldırılarında İsrail'e en güçlü siyasi ve maddi desteği veren ülkelerden biridir” ifadeleri yer aldı.

"Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz"

Davaya destek veren avukatlardan Alexander Gorski, Almanya'daki siyasi ortam göz önüne alındığında bu davanın hukuki açıdan zor bir dava olacağını belirtti. Gorski,
“Ancak yargı sektöründe çalışan insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dünya çapında canlı yayınlanan bir soykırım görüyoruz ve buna rağmen İsrail hükümeti hala ülkeler tarafından destekleniyor, onlardan silah almaya devam ediyor
” dedi.

Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, İngiltere merkezli Filistin için Hukuk adlı sivil toplum kuruluşları, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına da odaklanacak olan davaya destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor.



#Almanya
#Olaf Scholz
#Gazze
#İsrail
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