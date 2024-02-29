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Dünya

Ermenistan'dan son dakika Azerbaycan duyurusu: Mutabakata varıldı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un buluşmasının ardından Azerbaycan'la barış görüşmelerine devam kararı alındığını açıkladı.

21:01 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:11 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Berlin'de görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Berlin'de görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Mirzoyan ve Bayramov ile beraberindeki heyetlerin, dün ve bugün Berlin'de yaptığı toplantıda, iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasına yönelik taslak metin üzerinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada,
"Bakanlar ve heyetler, 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ve iki devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşma taslağı'nın hükümlerine ilişkin görüşleri ele aldı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi."
ifadelerine yer verildi.

Toplantı kapsamında bakanların, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili ve üçlü görüşmelerde de bulunduğu kaydedildi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği, Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya gelmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştı.



#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
#Ermenistan
#Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
#Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
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