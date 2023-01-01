|
Dünya

Avustralya'dan deniz savunması hamlesi: Deniz mayınlarının alımında hızlandırma

Çin'in Pasifik bölgesindeki nüfuzunu artırma planlarından dolayı Avustralya, deniz yollarını ve limanlarını potansiyel saldırganlardan korumak amacıyla, gelişmiş deniz mayınları satın alma planlarını hızlandıracağını açıkladı.

9:37 . 23/01/2023 Pazartesi
Reuters
Deniz mayını

Deniz mayını

Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, akıllı deniz mayınlarının alımının askeri hedefler ile diğer gemi türleri arasında ayrım yapmak için tasarlandığını söyledi.


Açıklamada, "Avustralya, deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamaya ve denizcilik yaklaşımlarını korumaya yardımcı olacak akıllı deniz mayınlarının satın alınmasını hızlandırıyor. Modern bir deniz madenciliği kapasitesi, potansiyel saldırganlar için önemli bir caydırıcıdır" ifadelerini kullanıldı.


Savunma Bakanlığı daha fazla ayrıntı belirtmese de, Canberra'nın yüksek teknolojili sualtı silahlarını tedarik etmek için 698 milyon dolara kadar harcayacağı belirtildi.


Kimliği belirsiz savunma sanayi kaynaklarına dayandırılan raporda, federal hükümetin yakında Avrupalı ​​bir silah tedarikçisinden "önemli sayıda" deniz mayını satın alma sözleşmesini açıklayacağı belirtildi.


#Avustralya
#deniz savunması
#deniz mayını
#hızlandırma
#alım
2 saat önce
default-profile-img
Avustralya'dan deniz savunması hamlesi: Deniz mayınlarının alımında hızlandırma
Trafik kurallarını altüst etti: 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu
Mukaddes üç aylar bugün başladı
Bugün akşam ezanı kaçta? İl il iftar saatleri
Regaip Gecesi duası nasıl yapılır?
Kiracısını çıkarabilmek için tavanı deldi sarımsaklı su döktü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.