Avustralya'dan deniz savunması hamlesi: Deniz mayınlarının alımında hızlandırma

Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, akıllı deniz mayınlarının alımının askeri hedefler ile diğer gemi türleri arasında ayrım yapmak için tasarlandığını söyledi.





Açıklamada, "Avustralya, deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamaya ve denizcilik yaklaşımlarını korumaya yardımcı olacak akıllı deniz mayınlarının satın alınmasını hızlandırıyor. Modern bir deniz madenciliği kapasitesi, potansiyel saldırganlar için önemli bir caydırıcıdır" ifadelerini kullanıldı.





Savunma Bakanlığı daha fazla ayrıntı belirtmese de, Canberra'nın yüksek teknolojili sualtı silahlarını tedarik etmek için 698 milyon dolara kadar harcayacağı belirtildi.





Kimliği belirsiz savunma sanayi kaynaklarına dayandırılan raporda, federal hükümetin yakında Avrupalı ​​bir silah tedarikçisinden "önemli sayıda" deniz mayını satın alma sözleşmesini açıklayacağı belirtildi.



