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Dünya Avusturyada Filistine destek veren siyasetçi Başbakan Kurzun partisinden ihraç edildi
AVRUPA

Avusturya'da Filistin'e destek veren siyasetçi Başbakan Kurz’un partisinden ihraç edildi

Avusturya Başbakanı Kurz’un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi’nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle partideki üyeliğine son verildi. Resul Yiğit, "Avusturya düşüncelerin söylendiği özgür bir ülke sanıyordum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Avusturyada Filistine destek veren siyasetçi Başbakan Kurz’un partisinden ihraç edildi
Resul Yiğit (solda) ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (sağda)

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor.

Avusturya Başbakanı Kurz’un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi’nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

"Kazansın diye gece gündüz çalıştım"

Resul Yiğit, son 4 yıl parti yönetiminde görev aldığını ifade ederek, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz' un Seçimi kazanabilmesi için gece gündüz yoğun mesai harcadım.” dedi.

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"Avusturya özgür bir ülke sanıyordum"

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından “Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin” ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, “Sabah 06'da kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. Avusturya'da fikirlerin ve düşüncelerin özgürce söylendiği ülke olarak biliyordum. Başbakan İsrail’e destek amaçlı İsrail Bayrağını Başbakanlık Binasına çektiğini açıkladı. Ben de buna karşılık düşüncemi paylaştım” dedi.

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"Telefonla arayıp söylediler"

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan sonra partiden telefonla arayarak, üyeliğime son verildiği söylendi. Partideki merkez yönetimdeki partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu haksızlığı her platformda dile getireceğim" diye konuştu.

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  • Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astırmış, sosyal medyada, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

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