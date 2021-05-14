Filistin’in uğradığı zulme sessiz kalan Avusturya işgalci İsrail’e açıkça destek verdi
İşgalci İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına sessiz kalan Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi. İslam ve Türkiye karşıtlığı ile de sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak, "İsrail'in yanındayız” notunu düştü.
İsrail, Filistinlilere ve Gazze’ye yönelik saldırılarını ve operasyonlarını sürdürürken, İsrail’e destek mesajları geliyor.
Gazze’de masumları hedef alan İsrail’e bir destek de Avusturya’dan geldi. Avusturya’da Başbakanlık binasına
Avusturya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanına İsrail bayrağı da çekildi.
İslam ve Türkiye karşıtlığı ile sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter hesabı üzerinden Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaştı.
Kurz, paylaşımına, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” notunu düştü.
Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z