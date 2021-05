Filistin’in uğradığı zulme sessiz kalan Avusturya işgalci İsrail’e açıkça destek verdi

İsrail, Filistinlilere ve Gazze’ye yönelik saldırılarını ve operasyonlarını sürdürürken, İsrail’e destek mesajları geliyor.

Gazze’de masumları hedef alan İsrail’e bir destek de Avusturya’dan geldi. Avusturya’da Başbakanlık binasına

Avusturya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanına İsrail bayrağı da çekildi.

İslam ve Türkiye karşıtlığı ile sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter hesabı üzerinden Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaştı.

Kurz, paylaşımına, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” notunu düştü.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z REKLAM May 14, 2021

FOTOĞRAF 20 İsrail ordusu gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı. Gazze bombardıman altında: Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı Gazze'de, Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, İsrail saldırılarından okullara sığınarak korunmaya çalıştı.

FOTOĞRAF 22 İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Gazze Şeridi`ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı, müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığını, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. İsrail`in 10 Mayıs`tan bu yana Gazze Şeridi`ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28`i çocuk, 15`i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi üzerine Filistinliler, lastik yakarak karşılık verdi.



