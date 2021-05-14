Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: Siz böyle davrandıkça daha pervasızca saldıracak

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı, 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

KURZ'DAN SKANDAL HAREKET

Avusturya hükümeti ise İsrail'in katliamlarına açık açık vererek Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti.

İslam ve Türkiye karşıtlığı ile de sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak, “İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız” notunu düştü.

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KÜÇÜK NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.

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"İNSANLIĞIN SUSTUĞU NOKTA"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sebastian Kurz'a sert tepki göstererek "Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" mesajını paylaştı.

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İbrahim Kalın, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş.

Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta.

Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak.

Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir. https://t.co/u2Uvfgr18A REKLAM May 14, 2021

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