​Avusturya’da hedef İslam

Avusturya’da “siyasal İslam’ı” suç olarak tanımlamaya hazırlanan iktidara tepki gösteren siyasetçi ve uzmanlar, hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Avusturya Halk Partisinin (ÖVP), bu girişimle İslam ve Müslümanları hedef gösterdiği görüşünde. Başkentte 2 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında terörizm ve aşırıcılıkla ortak mücadele çağrısı yapan ÖVP’li Başbakan Sebastian Kurz’un, “düşmanımız bir din ya da bir ırk değil, radikalleşmedir” açıklamasına rağmen saldırıdan bir hafta sonra İslam ve Müslümanları hedef alması tepkilere yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un izinden giden Başbakan Kurz, Avrupa’da artan İslam ve Müslüman karşıtlığı bayrağını daha ileri bir noktaya taşıma adına kamuoyunda ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmayan “siyasal İslam’ı” suç olarak tanımlayacak yasa hazırlığına girdi.

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MÜSLÜMANLARA BASKI ARTIYOR

Geçen pazartesi terörle mücadele adı altında kamuoyunun yakından tanıdığı 30 siyasi aktivist ve akademisyenin gözaltına alınarak, terörist muamelesi görmesi, iktidarın terör saldırısını bahane ederek Müslümanlara yönelik baskıyı daha da şiddetlendireceği yorumlarına neden oldu.

Uzmanlar, her fırsatta Hıristiyan Demokrat bir parti olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade eden Kurz ve ekibinin, uzun bir zamandır politik söylem olarak kullandığı siyasal İslam’ı hukuki bir zemine taşıyarak, Müslümanlar üzerindeki baskıları artırmayı hedeflediği görüşünde.

YASA TASARISINA TEPKİLER

İktidarın önceki gün açıkladığı yeni “anti-terör yasa tasarısı”, başta hukukçular olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, aktivist ve siyasetçinin tepkisine neden oldu. Aralarında hakim ve savcılar birliği gibi önemli otoritelerin de bulunduğu hukukçular, hükümetin açıkladığı anti-terör yasa tasarısının aceleye getirildiğini, tasarıdaki birçok maddenin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

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NEFRET SÖYLEMİNE DESTEK VERİYOR

Alman hukukçu, gazeteci ve yazar Ronen Steinke, Süddeutsche Zeitung gazetesinde kaleme aldığı makalede, Kurz’un siyasal İslam’ı yasaklama girişimini Müslümanlara yönelik açık bir ayrımcılık ve nefret söylemini yayanları destekleyici bir tutum olduğunu vurguladı.

Laiklik kılıfı altında nefret var

Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, “Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor” dedi. Melenchon, BFMTV kanalında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi. “Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor” diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.