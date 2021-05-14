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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır. Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İşgalci İsrail'in Filistinlileri hedef gözetmeksizin savaş uçaklarıyla bombalamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki gösterdi. Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Çelik, şunları söyledi:

"NETANYAHU HÜKÜMETİ SUÇ VE KATLİAM MAKİNASI"

Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.

"FİLİSTİNLİLERİ YOK ETME VE KATLETME SALDIRILARI"

Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır.

"SESSİZ KALAN VE DESTEKLEYEN HERKES SORUMLUDUR"

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRME GAYRETİNDE"

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.

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