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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından Gazze çağrısı: Uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında yapılan açıklamada, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından Gazze çağrısı: Uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artmasının, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesinin ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmalarının, İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koyulduğu kaydedildi.

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"Uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz."

Açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarının başladığının endişeyle öğrenildiği belirtilerek şu ifadelere yer verdi:

  • “Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.”

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