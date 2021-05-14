Dışişleri Bakanlığından Gazze çağrısı: Uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında yapılan açıklamada, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu belirtti.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2021, 11:55 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2021, 12:25 İHA