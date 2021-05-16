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Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra İsrail soykırım yapıyor
ORTADOĞU

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra: İsrail soykırım yapıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e, yaralananların ise 42'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra; "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra: İsrail soykırım yapıyor
Uluslararası toplumdan, İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçmesi bekleniyor.

İsrail güçlerinin gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralananların sayısı 42'ye yükselmiş oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından 20 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

ABD'de binlerce kişi Filistin için sokağa indi
FOTOĞRAF 42
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ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
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Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Filistin’e özgürlük sloganları attı.
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İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
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İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
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İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
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İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
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İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
Title
İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.
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ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Title
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.
ABD'de binlerce kişi Filistin için sokağa indi
ABD'nin başkenti Washington, Minnesota, Los Angeles ve New York'ta bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek için miting düzenledi. Kentlerin farklı bölgelerine doğru yürüyüşe de geçen kalabalıklar İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın mensuplarına gönderilen videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında hala çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirten Kudra, uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçme ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

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Öte yandan, İsrail güçlerinin denizden de Gazze kenti sahiline saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Mısır sınırındaki iki güvenlik merkezini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda apartman dairesi yıkılmıştı.

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Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinli ile 22 yaralının hastaneye getirildiğini söylemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edilmişti.

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