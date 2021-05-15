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Dünya İrandan devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturyaya ziyaret iptali
ORTADOĞU AVRUPA

İran'dan devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaret iptali

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Shallenberg’le yapacağı görüşmeyi, bu ülkenin, devlet binalarına İsrail bayrağı çekmesi nedeniyle iptal etti.

Haber Merkezi AA
İrandan devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturyaya ziyaret iptali
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "dayanışma işareti olarak" federal başbakanlık binasına terör devleti İsrail'in bayrağını çektirmişti.

Avusturya, dün İsrail’le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmiş, bu durum Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına İran da tepki göstermişti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif


Ülke basınında, Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi.

İspanya’da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.

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Viyana'da Filistin'le dayanışma gösterileri iptal edildi

Öte yandan Viyana’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 4 gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

  • Bu arada İsrail’in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

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