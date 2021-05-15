İran'dan devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaret iptali

Avusturya, dün İsrail’le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmiş, bu durum Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına İran da tepki göstermişti.
Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
Ülke basınında, Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi.
İspanya’da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.
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Viyana'da Filistin'le dayanışma gösterileri iptal edildi
Öte yandan Viyana’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 4 gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Bu arada İsrail’in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.