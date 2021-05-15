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Dünya Avusturya Filistine destek gösterisini iptal etti
AVRUPA

Avusturya Filistin'e destek gösterisini iptal etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bugün yapılması planlanan iki farklı Filistin’le dayanışma gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi. İşgalci İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da sessiz kalan Avusturya’da geride kalan gün Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti.

Haber Merkezi AA
Avusturya Filistine destek gösterisini iptal etti
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Viyana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada "Doğu Kudüs’te Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkartılmasına tepki" isimli gösterinin toplumun güvenliği ve huzurunu bozabileceği gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyuruldu.

"Gerginlik yaşanabilir"

Açıklamada, birinci bölgedeki tarihi Albertina Meydanı’nda yapılması için baş vurulan Filistin’le dayanışma gösterisinin yapılacağı yere çok yakın başka bir meydanda İsrail yanlısı bir başka gösterinin de yapılacağı, iki meydanın bir bine çok yakın olması nedeniyle taraflar arasında gerginliğin yaşanabileceği belirtildi.

Bu durumun toplumun güvenlik ve huzurunu bozabileceği kaydedilen açıklamada, halihazırda Fransa’da Filistin yanlısı bir gösterinin iptal edildiği, Almanya’da ise benzer bir gösteride taşkınlık yaşandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Avusturya, İsrail’le dayanışma içinde olduğunu göstermek için başbakanlık binasında bu ülkenin bayrağına yer vermişti.

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