Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pekcan ile görüştü
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pekcan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi temaslarını sürdürdüğü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pekcan ile görüştü
Aliyev kabulde, Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Pekcan, beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı konutundaki kabulde Aliyev, Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini ve Türk halkının Dağlık Karabağ’daki savaş döneminde de Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti.

Türk medyasının savaş boyunca gösterdiği faaliyetlere değinen Aliyev, savaşla ilgili bilgilerin dünyaya duyurulmasında Türk medyasının önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Hem savaş sırasında hem de sonrasında Türkiye’den çok sayıda destek mektubu aldığını belirten Aliyev, bunun Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka tezahürü olduğunu vurguladı.


Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Bakan Pekcan ise Azerbaycan’ın başarısından gurur duyduklarını dile getirdi. Pekcan ayrıca, savaşın ilk gününden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların önemine değindi.

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