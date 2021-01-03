Azerbaycan ordusunun kahramanları Karabağ zaferini anlattı: Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı

Dağlık Karabağ zaferini kazanan kahraman Azerbaycan askerleri, kazandıkları zaferi kameralar karşısında anlattı.

Karabağ zaferini anlatan Azerbaycan askeri,"44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz. Bunun arkasında derin bir geçmiş var." dedi.

Türkiye'nin büyük desteğinden bahseden askerler, bütün subayların Türkiye'de eğitim aldıklarını belirtti.

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30 YILLIK SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN SADECE TEKNOLOJİ YETERLİ OLMAZ

Albay Ruslan Imamquliyev, verdiği röportajda, "44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz.

Bunun arkasında derin bir geçmiş var. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan subayı yoktur." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALAN ASKERLER BU SAVAŞTA EN ÖN SAFLARDA SAVAŞTI"

Kahraman akerlerden Ali Karamov açıklamalarında, "Türkiye'de eğitim alan askerler her zaman bu savaşta en ön saflarda savaştı ve en az kayıplar verdi." ifadelerini kullandı.

BU EĞİTİMLER SAYESİNDE KAZANDIK

Karamov "Düşmanın bütün kuvvetlerini mahveden, bütün operasyonlarda en önde bulunan askerler burada. Eğer ben bugün hayattaysam, Azerbaycan ikinci Karabağ savaşını kazandıysa, Bu eğitimlerin sayesindedir." dedi.

OYNAT 02:09 Azerbaycan'da görevli Mehmetçik, işgalden kurtarılan bölgelerde mayınlı arazileri temizliyor Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam bölgesinde Azerbaycan askerleriyle mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ilgili timlerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla Ağdam'da ekin arazileri ile yolları mayınlardan ve patlamamış mermilerden temizlediği bildirildi. Bakanlık, yapılan mayın arama faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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