Karabağ zaferine Türk SİHA'ları damga vurmuştu: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları belirleyici rol oynamıştı. Türkiye'nin savunma sanayisi tüm dünyaya parmak ısırtırken, birçok ülke İHA ve SİHA satın almak için sıraya girmişti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı.

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