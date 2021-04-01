Dünya Karabağ zaferine Türk SİHAları damga vurmuştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Selçuk Bayraktara madalya
ASYA

Karabağ zaferine Türk SİHA'ları damga vurmuştu: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti. Aliyev, Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
Karabağ zaferine Türk SİHAları damga vurmuştu: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Selçuk Bayraktara madalya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları belirleyici rol oynamıştı. Türkiye'nin savunma sanayisi tüm dünyaya parmak ısırtırken, birçok ülke İHA ve SİHA satın almak için sıraya girmişti.

Karabağ Savaşı böyle kazanıldı: Türk SİHA’ları ABD’de ders oldu
DÜNYA
Karabağ Savaşı böyle kazanıldı: Türk SİHA’ları ABD’de ders oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı.

İtalya basını: Türkiye’nin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız
DÜNYA
İtalya basını: Türkiye’nin savaş gemisini SİHA platformuna dönüştürmesi projesini biz de uygulamalıyız

Alman basını SİHA'ları böyle anlattı: Kaçmak için 7 saniyeniz var
DÜNYA
Alman basını SİHA'ları böyle anlattı: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez
DÜNYA
Yunan basını: SİHA’larla donatılmış TCG Anadolu Savaş Gemisi göz ardı edilemez
Abone Ol Google News
9 ayda her şeyini kaybetti

9 ayda her şeyini kaybetti

Hayvanlarını satıp şehre yerleşmişti ağlayarak köyüne döndü.
Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.
Akşener AYMnin HDPnin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi: Ben hukukçu değilim

Arızalanan gemi yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu.

'Gök taşı' diye 5 yıl sakladı, bakın ne çıktı.

Şaşırtan araştırma

Şaşırtan araştırma

Erkek 'yanık lastik' kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamları açıkladı.

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı video infial yarattı: O video 'kurgu' çıktı
Gündem

Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı video infial yarattı: O video 'kurgu' çıktı

Adana’da Kemal A, kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A. serbest bırakıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Ceren ile boğazına bıçak dayanan arkadaşı Anıl H. de şikayetçi olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, Kemal A. bugün Anıl H. ile birlikte çektiği videoyu paylaşarak, olayın kurgu olduğunu öne sürdü.
HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili
Gündem

HDP ‘PKK ile aranıza sınır koyun’ diyen Alman Bakana tepkili

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “HDP'den PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. HDP, Alman bakana kendilerini kriminalize ettiği eleştirisinde bulunarak tepki gösterdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Üçüncü piki yaşıyoruz, 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olması gerekiyor
Gündem

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Üçüncü piki yaşıyoruz, 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olması gerekiyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.