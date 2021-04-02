Gündem Mehmetçikten Azerbaycan askerlerine komando eğitimi
İSPARTA

Mehmetçik'ten Azerbaycan askerlerine 'komando' eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da Azerbaycan askerlerine verilen komando eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Mehmetçikten Azerbaycan askerlerine komando eğitimi
Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok yabancı ülkenin ordusuna eğitim veriyor. O ülkelerden biri de kardeş ülke Azerbaycan.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi.

Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
OYNAT 03:09
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.


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