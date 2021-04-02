Mehmetçik'ten Azerbaycan askerlerine 'komando' eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi.
Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki komando temel eğitimleri devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/roS9138GcA
Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki komando temel eğitimleri devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/roS9138GcA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2021