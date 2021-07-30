Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dost ülkeler Azerbaycan ve Ukrayna'dan destek mesajları gelirken, Ukrayna'nın Türkiye'ye göndereceği yangın uçaklarının yola çıktığı duyuruldu.
Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Zelenskiy: Türk halkının yanındayız
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti
Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time.
Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.
Acil durum koduyla havalandılar
Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.
Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yayınlanan mesajda “Şu anda toplam yangın alanı 1500 hektardan fazla. Yangınlar sonucunda 4 kişi öldü, 183 kişi yaralandı, 58 kişi hastaneye kaldırıldı, 100’den fazla özel ev ve yapı hasar gördü. Çalışmalarda 36 noktada orman yangını kontrol altına alınırken, 20 noktada devam etmektedir. ” denildi.
Uçakların yola çıkmasının ardından Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
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Україна направляє до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж