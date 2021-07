Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Yangınlar için uçak filosu yola çıktı

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Zelenskiy: Türk halkının yanındayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti

Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time. July 29, 2021

"DOSTUM ERDOĞAN'A TAZİYELERİMİ İLETTİM"

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.

Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

Acil durum koduyla havalandılar

Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.

EGM ve Jandarma bünyesinde yangınları araştırmak için özel ekip kuruldu: Terör ve sabotaj ihtimali araştırılacak

Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

Marmaris'teki yangını başlattıkları iddia edilen 2 çocuk pedagoga konuştu: Kitap yakarken alev çoğaldı söndüremeyince kaçtık

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yayınlanan mesajda “Şu anda toplam yangın alanı 1500 hektardan fazla. Yangınlar sonucunda 4 kişi öldü, 183 kişi yaralandı, 58 kişi hastaneye kaldırıldı, 100’den fazla özel ev ve yapı hasar gördü. Çalışmalarda 36 noktada orman yangını kontrol altına alınırken, 20 noktada devam etmektedir. ” denildi.

Uçakların yola çıkmasının ardından Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Україна направляє до Туреччини пожежні літаки ДСНС для гасіння масштабних лісових пожеж



➡️https://t.co/MxfperMmnD pic.twitter.com/kohn5roKzW — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 30, 2021

Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.



Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, 'THK'nın elindeki uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' tarzında açıklamalar yapılıyor.



THK'nın elindeki uçaklar saatte en fazla 12 ton su atıyor. Ama Beriev 200'ler 84 ton yani 7 misli su atıyor. Mi-8 helikopterler 36 ton, bunun tam 3 misli su atıyor. Önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil. Yere ne kadar su attığımız önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.



Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.



Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.



Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Manavgat'taki yangında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlarla görüşüp kendilerinden bilgi aldı. Murat Kurum, 'Yangında evleri, ahırları zarar gören, hayvanlarını ya da mahsullerini kaybeden hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Tüm yaraları hızla saracağız; tüm ihtiyaçları, tüm zararları en kısa sürede karşılayacağız.' dedi.

