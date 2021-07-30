Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil
Tarım ve Orman Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili son gelişmeleri anlattı. Tük Hava Kururumu ile ilgili yapılan manipülasyona yanıt verdi. THK ile bir sorunun olmadığını belirten Pakdemirli, " Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, THK ile ilgili ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor.
"Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." diyen Pakdemirli şöyle devam etti: "Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlara çaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor. Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir."