Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, THK ile ilgili ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor.

OYNAT 01:44 Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.



Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, 'THK'nın elindeki uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' tarzında açıklamalar yapılıyor.



THK'nın elindeki uçaklar saatte en fazla 12 ton su atıyor. Ama Beriev 200'ler 84 ton yani 7 misli su atıyor. Mi-8 helikopterler 36 ton, bunun tam 3 misli su atıyor. Önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil. Yere ne kadar su attığımız önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

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"60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor"

"Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." diyen Pakdemirli şöyle devam etti: "Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlara çaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor. Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir."

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OYNAT 00:18 Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.



Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.



Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.



Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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GÜNDEM Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

OYNAT 01:09 Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Manavgat'taki yangında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlarla görüşüp kendilerinden bilgi aldı. Murat Kurum, 'Yangında evleri, ahırları zarar gören, hayvanlarını ya da mahsullerini kaybeden hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Tüm yaraları hızla saracağız; tüm ihtiyaçları, tüm zararları en kısa sürede karşılayacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:41 Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50-100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

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GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var