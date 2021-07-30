Gündem Bakan Pakdemirli THK uçakları uçabilecek kapasitede değil
ANTALYA

Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

Tarım ve Orman Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili son gelişmeleri anlattı. Tük Hava Kururumu ile ilgili yapılan manipülasyona yanıt verdi. THK ile bir sorunun olmadığını belirten Pakdemirli, " Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, THK ile ilgili ilgili açıklamada bulunarak, "Türkiye’nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor.

Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar
OYNAT 01:44
Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, 'THK'nın elindeki uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' tarzında açıklamalar yapılıyor.

THK'nın elindeki uçaklar saatte en fazla 12 ton su atıyor. Ama Beriev 200'ler 84 ton yani 7 misli su atıyor. Mi-8 helikopterler 36 ton, bunun tam 3 misli su atıyor. Önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil. Yere ne kadar su attığımız önemli.' değerlendirmesinde bulundu.


"60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor"

"Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." diyen Pakdemirli şöyle devam etti: "Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlara çaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor. Orman teşkilatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir."

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
OYNAT 00:18
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
OYNAT 00:58
Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.

Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: THK uçakları uçabilecek kapasitede değil

Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
OYNAT 01:09
Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Manavgat'taki yangında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlarla görüşüp kendilerinden bilgi aldı. Murat Kurum, 'Yangında evleri, ahırları zarar gören, hayvanlarını ya da mahsullerini kaybeden hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Tüm yaraları hızla saracağız; tüm ihtiyaçları, tüm zararları en kısa sürede karşılayacağız.' dedi.

Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
OYNAT 00:47
Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevler korku saçıyor. Sahilde denize giren tatilciler, alevlerin yaklaşmasıyla denizi apar topar boşaltıp güvenli alanlara geçtiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
OYNAT 01:41
Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50-100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
OYNAT 00:59
Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
Başakşehir'de ahşap bir balık restoranı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var
GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
GÜNDEM
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.