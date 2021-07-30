Gündem Marmaristeki yangını başlattıkları iddia edilen 2 çocuk pedagoga konuştu Kitap yakarken alev çoğaldı söndüremeyince kaçtık
MUĞLA

Marmaris'teki yangını başlattıkları iddia edilen 2 çocuk pedagoga konuştu: Kitap yakarken alev çoğaldı söndüremeyince kaçtık

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Marmaristeki yangını başlattıkları iddia edilen 2 çocuk pedagoga konuştu: Kitap yakarken alev çoğaldı söndüremeyince kaçtık
Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor.

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
FOTOĞRAF 20
Title
Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü.
Title
Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.
Title
Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ’da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. Benim evim diyerek gözyaşı döken Bağ, Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var dedi.
Title
Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.


'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'
Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.
Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
OYNAT 00:18
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
OYNAT 00:58
Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi.

Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.


Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.