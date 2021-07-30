Marmaris'teki yangını başlattıkları iddia edilen 2 çocuk pedagoga konuştu: Kitap yakarken alev çoğaldı söndüremeyince kaçtık

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

FOTOĞRAF 20 Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu. Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ’da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. Benim evim diyerek gözyaşı döken Bağ, Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var dedi. Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi şeklinde konuştu. Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı. BiP'te paylaş

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Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

OYNAT 00:18 Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.



Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. BiP'te paylaş

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