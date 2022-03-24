Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel trafiği: Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.
- Zirveye katılmak için Brüksel’e bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme yapması bekleniyor.