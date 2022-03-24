Dünya ABDden Rusyaya yeni yaptırımlar 400den fazla Rus elit listede
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 400'den fazla Rus elit listede

Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya yeni yaptırımlar: 400den fazla Rus elit listede
Arşiv

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna savaşına verilecek yanıtlar konusunda müttefikleriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, bugün 400'den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300'den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ VAR

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lardan bu yana danışmanlığını yapan Herman Gref, Rus elit Gennady Timchenko ile bu kişinin şirketleri ve aile üyeleri, Rus finans kurumu Sovcombank'ın 17 yönetim kurulu üyesi yer aldı.

DEVAMI GELECEK

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü müddetçe bu yaptırımların devamının geleceğinin altı çizildi.

Ayrıca Rus savunma sanayisinin temelini oluşturan ve Rus helikopterler, füzeler gibi sistemler üreten 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi.

İşgalde 29'uncu gün: ABD Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu
DÜNYA
İşgalde 29'uncu gün: ABD Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu

NATO liderlerinden ortak bildiri: İttifakın topraklarını savunacağız
DÜNYA
NATO liderlerinden ortak bildiri: İttifakın topraklarını savunacağız

İsveç Parlamentosu'na hitap eden Zelenskiy Batılı ülkelerden ne istedi?
DÜNYA
İsveç Parlamentosu'na hitap eden Zelenskiy Batılı ülkelerden ne istedi?
Kadın askerler cepheye

Kadın askerler cepheye

​Silahları ve kilolarca yükleriyle çatışma bölgelerine gittiler.
İzmirde şaşırtan görüntü

İzmir'de şaşırtan görüntü

Çekilme 50 metreyi buldu: Adacıklar oluştu.
Adliye önünde silahlı çatışma

Üç kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor.
İstikbal ihracat şampiyonu oldu

İstikbal ihracat şampiyonu oldu

​Mobilya sektörünün lider markası geceye damga vurdu.

Yıldızlar özür dilemiyor

Yıldızlar özür dilemiyor

​Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından iki kadro dışı daha gelebilir.

Öğrencisinin hareketleri büyük tepki çekmişti.

​NATO liderlerinden ortak bildiri.

​Bir evden bir eve gitmek 2 saat sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.