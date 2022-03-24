Dünya NATO liderlerinden ortak bildiri İttifakın topraklarını savunacağız
AVRUPA

NATO liderlerinden ortak bildiri: İttifakın topraklarını savunacağız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor. İttifakın topraklarını savunacağız. Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO liderlerinden ortak bildiri: İttifakın topraklarını savunacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başlıkları;

Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor. İttifakın topraklarını savunacağız.

Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz. Havada daha fazla uçağımız olacak.

Çin, Rusya'ya destek olmaktan kaçınmalı. Liderler caydırıcılığı artırmak konusunda anlaştı.

Çin'in Rusya'yı desteklemek yerine baskı kurması gerekiyor.

Barışçıl çözüm için çaba harcamalı. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını koruyoruz.

NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Çatışma topyekun bir savaşa dönüşmemeli. Ukrayna'ya asker göndermek savaşa tümden katılmak olur.

Medikal dahil her türlü destek sağlanacak. Putin derhal savaşa son verip askerlerini çekmeli.

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