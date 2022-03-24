NATO liderlerinden ortak bildiri: İttifakın topraklarını savunacağız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/EqJ6v1pB5I
#CANLI NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/EqJ6v1pB5I— Yeni Şafak (@yenisafak) March 24, 2022
Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor. İttifakın topraklarını savunacağız.
Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz. Havada daha fazla uçağımız olacak.
Çin, Rusya'ya destek olmaktan kaçınmalı. Liderler caydırıcılığı artırmak konusunda anlaştı.
Çin'in Rusya'yı desteklemek yerine baskı kurması gerekiyor.
Barışçıl çözüm için çaba harcamalı. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını koruyoruz.
NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Çatışma topyekun bir savaşa dönüşmemeli. Ukrayna'ya asker göndermek savaşa tümden katılmak olur.
Medikal dahil her türlü destek sağlanacak. Putin derhal savaşa son verip askerlerini çekmeli.