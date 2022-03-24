Rusya Merkez Bankası hacklendi: Önemli belgeleri paylaşacağız

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Tepki çeken hareketlere maruz kalan öğretmen ilk kez konuştu: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez

Ankara’da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken hareketlere maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, "Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil" dedi.