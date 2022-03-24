Dünya Rusya Merkez Bankası hacklendi Önemli belgeleri paylaşacağız
ASYA

Rusya Merkez Bankası hacklendi: Önemli belgeleri paylaşacağız

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackledi. Anonymous ayrıca önemli belgelerin paylaşılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Merkez Bankası hacklendi: Önemli belgeleri paylaşacağız
Foto: Arşiv.

Dünyaca ünlü Hacker grubu Anonymous, geçtiğimiz ay Rus devlet televizyonu ve bazı özel Rus kanallarına siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'siber savaş' ilan eden Anonymous, Rus televizyonlarında Ukrayna marşı çalmıştı.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NI HACKLEDİLER

Anonymous, geçtiğimiz hafta BBC'den Joe Tidy'ye yaptıkları açıklamada Kremlin'in Ukrayna'da barışı sağlama konusunda bir adım atmaması durumunda siber saldırılarını yoğunlaştıracağını ifade etmişti.

  • Shift Delete'te yer alan habere göre; Anonymous, ülkenin saldırılarına devam etmesi ve sivil can kayıplarını artırmasının ardından geçtiğimiz saatlerde Rusya Merkez Bankası'nı hacklediğini duyurdu.

48 saat içinde gizli anlaşmaların da bulunduğu 35 bin dosyanın yayınlanacağını ifade eden hacker grubu, bundan böyle Rusya'daki faaliyetlerine halen devam eden yabancı şirketlere de saldırmaya başlayacaklarını söyledi.

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