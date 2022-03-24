Dünya ABDden Ukraynaya bir milyar dolarlık yardım
AMERİKA

ABD'den Ukrayna'ya bir milyar dolarlık yardım

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna’ya bir milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukraynaya bir milyar dolarlık yardım
Biden Zelenskiy

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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