Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan uluslararası topluma tepki Karabağa ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım
ASYA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma tepki: Karabağ'a ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım

Azerbaycan’ın Ağdam şehrini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni güçlerinin, bir zamanlar işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarındaki Türk ve İslam kültür hazinelerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin dönüp buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan uluslararası topluma tepki: Karabağa ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı katılımcıları, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kentini ziyaret etti.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığındaki Türkiye heyeti de katıldı. Heyette, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

  • Altun, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu topraklara gelince Karabağ zaferinin nasıl büyük bir zafer olduğunu daha net şekilde anladıklarını söyledi.

Karabağ zaferinin, Azerbaycan, bölge ve Türkiye için büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Altun, 30 yıllık işgalin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı duruşu ile ortadan kaldırıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin de bu haklı mücadeleye destek verdiğini belirtti.

Karabağ’da inşa dönemi
DÜNYA
Karabağ’da inşa dönemi

“BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR”

Altun, burada bir taraftan haklı olmanın gurunu yaşadıklarını, diğer taraftan da harabe durumdaki şehirleri görerek üzüldüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Buradaki zulmü ve barbarlığı gördük. Bu barbarlık eşi benzeri görülmemiş barbarlık. Bir taraftan bu barbarlık yaşanırken diğer taraftan dünyanın, uluslararası toplumun burada nasıl ikiyüzlü bir tavır sergilediğini de gördük. Burada kültür hazineleri tarumar edilmiş. Fakat kendisini dünyada kültür hazinelerini korumakla mükellef kurumlardan hiç ses çıkmadı.

Yeni Şafak bölgede: Karabağ’daki işgalin izleri siliniyor
DÜNYA
Yeni Şafak bölgede: Karabağ’daki işgalin izleri siliniyor

ÜÇ MAYMUNU OYNAMIŞLAR

Tamamen üç maymunu oynamışlar. Bakmamışlar buraya. Bu kültür hazineleri tamamen Türklüğün ve İslam'ın izlerini silmek için ortadan kaldırıldı. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü bu topraklar Türklerin, İslam'ın toprakları. Dolayısıyla zalimlerin zulmü ve barbarca politikaları hiçbir şekilde karşılık bulamamıştır.

Bir şehri ortadan kaldırdılar. Bir dizi zulüm ettiler. Fakat ne olursa olsun hak tecelli etti. Bu topakların gerçek sahibi olan Azerbaycan bu toprakları geri aldı. Allah'ın izni ile 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz bu topaklara dönecek."

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
DÜNYA
Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer


İMAR SÜRECİ BAŞLAYACAK

İşgalden kurtarılan bölgelerde imar süreci başlayacağını belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeniden ihya sürecinde Türkiye olarak bütün gücümüzle gerek kamu kuruluşlarımızla gerek özel sektör birikimimizle var olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Bakü ziyaretinde çok açık ve net şekilde dedi ki 'Biz bölgenin barış güvercinleri olmak istiyoruz.' Bir taraftan burada işgali sonlandırarak aslında barışı kalıcı hale getirmiş olduk. Bir taraftan da bölgenin gerçek aktörleri olarak bir daha böylesine bir işgale asla müsaade etmeyeceğimizi göstermiş olduk. Bunun altyapısını oluşturduk, oluşturuyoruz.

ÖNCE ALTYAPI

Her şeyden önce altyapı sorunlarının burada tamamen ortadan kalkması, imar sürecinin yürümesi lazım. Diğer taraftan ulaşım konusunun tam anlamıyla çözüme kavuşturulması lazım. Yine ekonomik altyapının oturması lazım. Burası yeniden yaşayan canlı bir merkeze dönüşecek. Ağdam da öyle olacak. Şuşa da öyle olacak. Dünyanın bir çekim merkezine dönecek. Biz bu konuda bütün gayret ve gücümüzle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda başından beri tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sürece destek vermek üzere yönlendirdi. İnşallah süreci tamama erdireceğiz. Hep beraber, el birliği ile buraların kalkınmasını sağlayacağız."

“BURAYA İKİYÜZLÜ TAVIR TAKINMADAN BAKMALARI LAZIM”

Altun, uluslararası kuruluşların Ermenilerin gerçekleştirdiği yıkımlara tepkisiz kaldığını belirterek "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin dönüp buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım. Burada bir işgal oldu, barbarlık oldu, zulümler gerçekleştirildi, insanlık hazineleri katledildi. Bunu biz burada gözümüzle görüyoruz, tescil ediyoruz. Artık ikiyüzlülüğü bıraksınlar, buraya gelsinler ve bunları tescil etsinler. Gerçekten mızrak çuvala sığmıyor. Hiçbir şekilde bu gerçekleri saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk tohum: Türkiye’nin öncülüğünde tarım faaliyetleri başladı
DÜNYA
İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk tohum: Türkiye’nin öncülüğünde tarım faaliyetleri başladı

Azerbaycan ordusunun kahramanları Karabağ zaferini anlattı: Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı
DÜNYA
Azerbaycan ordusunun kahramanları Karabağ zaferini anlattı: Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı

Abone Ol Google News
Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Süveyş Kanalı'nı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı.
Erzurumda kritik maç

Erzurum'da kritik maç

​Lider Beşiktaş, düşmeme mücadelesi veren Erzurum'a konuk oluyor.
Ofiste virüsten nasıl korunuruz: Sağlık Bakanlığı alınması gereken önlemleri tek tek açıkladı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'ne hitap etti
Adalet yerini bulacak<br>zafer bizim olacak

Adalet yerini bulacak
zafer bizim olacak

​Evlat nöbetindeki babanın çığlığı.

2.8 milyon aşılama tamam

2.8 milyon aşılama tamam

İstanbul Valisi Yerlikaya son verileri paylaştı.

50 bin TL teklif geldi<br>yine de satmadı

50 bin TL teklif geldi
yine de satmadı

İnsan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.