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Dünya Bloomberg Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
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Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan'ın 28 yıllık işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde varılan anlaşmanın, taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlaşma Azerbaycan'da kutlanıyor.
Anlaşma Azerbaycan'da kutlanıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan 44 gün süren çatışmanın ardından anlaşmaya vardı. İki ülke Dağlık Karabağ'da 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ordusu tarafından yenilgiye uğratılan Ermenilerin, savaşı durdurma ve güçlerini geri çekme konusunda anlaşmalarının ardından, Dağlık Karabağ'ın tartışmalı bölgesinde 44 günlük bir savaşı sona erdirmek için arabuluculuk yaptı.

Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı
DÜNYA
Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı

STRATEJİK ZAFER

Varılan anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak ve EErmenistan ordusu geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak. Rusya varılan anlaşma kapsamında salı günü yaklaşık 2 bin askeri barış gücü olarak konuşlandırmaya başladı.

Bloomberg'de yer alan analize göre bu anlaşma, anlaşmaya taraf olmamasına rağmen Türkiye için bir zafer. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Karabağ anlaşmasını medyadan öğrenmiş
DÜNYA
Ermenistan Cumhurbaşkanı Karabağ anlaşmasını medyadan öğrenmiş

ABD VE FRANSA DEVRE DIŞI

Analizde yer alan ifadelere göre anlaşma, ABD ve Fransa'yı etkili bir şekilde devre dışı bırakarak Putin ve Erdoğan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gelecekteki herhangi bir çözümün şartlarına ilişkin görüşmelere hakim olmalarını sağlıyor.

Rusya, Fransa ve ABD, uluslararası arabulucular olarak, iki tarafı barış anlaşmasına varmaya ikna etmeye çalışması uzun yıllar sürdü ancak başarıya ulaşamadı.

Sosyal Medya: Zafer Azerbaycan'ın


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