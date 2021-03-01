​Yeni Şafak bölgede: Karabağ’daki işgalin izleri siliniyor

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ, 29 yıllık savaşın izlerini silmek için şantiyeye dönmüş durumda. Vatan hasretiyle yanan Azerbaycanlıların dönüşü için çalışmalar hızlandı. Bölgede bir yandan mayın temizliği devam ederken, bir yandan da elektrik hatları çekiliyor, yollar inşa ediliyor. Türkiye, hemen her şantiye alanında Azerbaycanlı kardeşlerine yüklenici firmalar ve mühendisleriyle destek veriyor. Fuzuli’de 1992-1994 arasında yaşanan trajedi soğuk bir rüzgar gibi insanın yüzüne çarpıyor. Evler yakılıp yıkılmış, mezarlıklar talan edilip Fuzuli ıssız bırakılmış. Karabağ’ın meşhur üzüm bağları kurumuş, toprak yaşama hasret kalmış. Yılların sessizliğini iş makinaları bozmuş.

DÜNYA Karabağ darbesi

FUZULİ’YE HAVALİMANI

En yoğun çalışmalar Fuzuli Uluslararası Havalimanı şantiye alanında. Ağustos sonu uçuşa açılması planlanan havalimanı, turistik-kültür turları ve lojistik taşımacılıkla bölgeyi kalkındıracak önemli bir proje. Azerbaycan Hava Harekat İdaresi Direktörü Ferhan Boliyev, 30 yılı aşkın süredir sivil havacılığa kapalı olan hava sahasını uluslararası uçuşlara açacaklarını anlattı. Boliyev, “Genel kontratçı firma Azvirt. İkinci yüklenici Türk olabilir. Büyük bir proje ve Türk şirketlerle yakın çalışıyoruz” dedi. Boliyev, bölgede başka havaalanı projelerinin de gündeme gelebileceğini kaydetti. Azvirt’in Proje Müdürü Bülent Mersinli ise şirketlerinin pist imalatı yaptığını, havalimanı bina inşaatı için Türk firmaların çağırılacağı bilgisini verdi.

ZAFER YOLU ŞEHİT DOLU

Karabağ’da bir diğer hummalı çalışma da yol, köprü ve viyadüklerde. Projelerin en önemli ayağı Fuzuli’den Hocavend sınırına, oradan Şuşa’ya uzanan Zafer Yolu. Bu yolun önemi ise Azerbaycan ordusunun şehitler vererek Ermenileri püskürttüğü, Şuşa’ya kadar ilerleyip zafere ulaştığı güzergah üstünde olması. Azerbaycanlılar bu yolun her metrekaresinde şehit kanı bulunduğunu anlatıyor. 102 km planlanan yolun hemen yanında 84 km’lik bir otoyol daha inşa edilecek. Zafer Yolu ve otoyolun yarısını Azerbaycan firmaları, Kelbecer Tüneli dahil viyadük ve köprüler gerektiren Şuşa’ya kadarki kısmı ise Türk firmalar yapıyor. Zafer Yolu’nun Ağustos ayında tamamlanması, otoyolun ise Haziran 2022’de hizmete açılması planlanıyor.

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DÜNYA Azerbaycan'dan Ermenistan'a Karabağ uyarısı: Topraklarımızda asker konuşlandırmaya son verin

Bakü’den Erivan’a: Askerleri çek

Azerbaycan, askerlerini yasadışı şekilde kendi topraklarında konuşlandıran Ermenistan’dan buna son vermesini istedi. İki ülke arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye rağmen Ermenistan Rusların konuşlandığı Azerbaycan topraklarına hala asker gönderiyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bunun uluslararası hukuk, özellikle de ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerinin açık ihlali olduğu vurgulandı. Ermenistan’ın bölgede barış ve istikrarı zora soktuğu, durumu daha da kötüleştirmeye hizmet ettiği belirtildi.

Karabağ’a 7 enerji hattı

Karabağ’daki inşaa çalışmalarında öncelikli konu elektrik hatları. Elektrik hattı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Fuzuli’den Şuşa’ya uzanan güzergahta Azer Enerji, Şükürbeyli’deki elektrik santralinden bölgeyi besleyecek elektrik trafoları ve hatları döşüyor. Azer Enerji Basın Sözcüsü Teymur Abdullayev, “Kelbecer ve Laçin’de de su ve elektrik santralleri kurulacak. Rüzgar ve güneş santralleri de olacak. Proje tamamlandığında Karabağ’a 6-7 alternatif enerji sunulacak” dedi.

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Mayın temizliği