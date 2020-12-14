Karabağ’da inşa dönemi

Ayrım, Azerbaycan’da muazzam bir Türkiye sevgisi olduğunu vurguladı.

Bakü’de geçen hafta gerçekleştirilen zafer törenine onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, tarihi ziyarete ilişkin izlenimlerini anlattı. Ayrım, Azerbaycan’da muazzam bir Türkiye sevgisi olduğunu vurguladı.

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz

Şamil Ayrımn

KÖTÜ NİYETLİLERE FIRSAT VERMEMELİYİZ

Türkiye’nin üniversiteleri, iş adamları başta olmak üzere toplumun her kesimi ile Azerbaycan’ın yanında durduğunu söyleyen Ayrım, “Bu ilişkileri bozacak içeride ve dışarıdan olan kötü niyetli insanlara fırsat vermemeliyiz” diye konuştu. Ayrım, bundan sonraki mücadelenin daha kolay olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Bir taraftan masada mücadele devam edecek. Bu işi çekemeyen ülkeler var. Azerbaycan’ın 30 yıldır işgal edilen o şehirlerinde alt yapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami, kilise kalmamış. Hepsi yok edilmiş. Buraların onarılması lazım.”

DÜNYA Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

ALT YAPI ÇALIŞMASI

Azerbaycan’ın çok acil olarak bir takım işleri yapması gerektiğini dile getiren Ayrım, “Şehirler arasındaki ulaşım çok önemli. Fuzili’den Şuşa’ya yeni bir yol yapılması gerekiyor. Bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak. Yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve oraların altyapıları oluşturulacak. Elektrik sistemi kurulacak” dedi.