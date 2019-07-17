Dünya Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi
ORTADOĞU

Erbil saldırısını haberleştirmek isteyen Al Jazeera muhabirleri darbedildi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı haberleştirmeye çalıştığı sırada güvenlik güçlerince darbedildi.

Haber Merkezi AA
Erbil'de bir restoranda Türk diplomat şehit edildi. Saldırgan, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Erbil'de bir restoranda Türk diplomat şehit edildi. Saldırgan, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Al Jazeera televizyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki menfur saldırıyı takip etmek isteyen kanalın Erbil Ofis Müdürü Ahmed Zavitey ile beraberindeki ekibin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, IKBY Gazeteciler Sendikasına olayla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve son dönemde gazetecilere karşı artan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısında bulunuldu.

  • Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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