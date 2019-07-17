Türkiye'nin yurt dışında öldürülen diplomatları 25 yıl sonra aynı acı: Türk diplomat şehit edildi Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 diplomatımız şehit oldu. Yenisafak.com'un bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre bölge halkından bir ismin cenazesinin ardından taziye ziyaretine katılan Türk heyet, dönüş yolunda söz konusu Türk restorana geçti. Sivil kıyafet giyinmiş bir isim masaya gelerek çifte tabanca ile söz konusu terör eylemini gerçekleştirdi. Bu hain saldırı, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk diplomatın Türkiye'nin dışında şehit olması nedeniyle de önem taşınıyor. Bilindiği üzere son olarak 1994 yılında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından şehit edilen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.

Sertaç Aksan 17 Temmuz 2019, 16:00 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019, 16:07 Yeni Şafak