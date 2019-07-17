25 yıl sonra aynı acı: Türk diplomat şehit edildi

Türkiye, Erbil'den gelen saldırı haberiyle sarsıldı. Bölgedeki Türk restoranında yemek yiyen Türk heyetine silahlı saldırı düzenlendi.
Susturuculu silahlarla ve oldukça profesyonel bir şekilde düzenlenen saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı 1 diplomatımızın şehit düştüğü bilgisini paylaştı.
Yenisafak.com'un bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk heyet bölgedeki bir ismin cenazesine katıldı. Cenaze dönüşünde Türk restorana geçen heyet restoran içinde bir masaya oturdu.
Terörist, restoran içerisine sivil kıyafetlerle geldi ve üzerindeki susturucu takılı çifte silahı çıkarıp masadaki isimleri hedef aldı. Olay yerinde bir diplomatımız şehit olurken, masadaki 2 Türk diplomat ağır yaralandı.
25 yıldan sonra yine aynı acı
Kuzey Irak'ta Pençe 1 ve Pençe 2 harekatını sürdüren Türkiye, öte yandan Erbil'de çok önemli bir ivme kazanmış ve önemli girişimlerde bulunmuştu.
Erbil'de gerçekleşen saldırıda diplomatımızın şehit düşmesi, akıllara bir dönem teröristlerin hedefinde olan Türk diplomatları getirdi.
Bilindiği üzere bir dönem ASALA terör örgütü, Türk diplomatları hedef alan terör eylemlerine imza atmış ve kimi zaman bombalı saldırılarla kimi zaman suikastlerle diplomatlarımızı hedef almıştı.
Türkiye'nin ülke dışında silahlı saldırıda şehit olan son diplomatı 1994 yılında Türkiye Atina Büyükelçiliği Müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından öldürülen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.
Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir.
Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.