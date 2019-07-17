Gündem 25 yıl sonra aynı acı Türk diplomat şehit edildi
İSTANBUL

Türkiye'nin yurt dışında öldürülen diplomatları

25 yıl sonra aynı acı: Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 diplomatımız şehit oldu. Yenisafak.com'un bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre bölge halkından bir ismin cenazesinin ardından taziye ziyaretine katılan Türk heyet, dönüş yolunda söz konusu Türk restorana geçti. Sivil kıyafet giyinmiş bir isim masaya gelerek çifte tabanca ile söz konusu terör eylemini gerçekleştirdi. Bu hain saldırı, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk diplomatın Türkiye'nin dışında şehit olması nedeniyle de önem taşınıyor. Bilindiği üzere son olarak 1994 yılında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından şehit edilen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Saldırının ardından olayın yaşandığı restoranın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Saldırının ardından olayın yaşandığı restoranın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye, Erbil'den gelen saldırı haberiyle sarsıldı. Bölgedeki Türk restoranında yemek yiyen Türk heyetine silahlı saldırı düzenlendi.

Susturuculu silahlarla ve oldukça profesyonel bir şekilde düzenlenen saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı 1 diplomatımızın şehit düştüğü bilgisini paylaştı.

Yenisafak.com'un bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk heyet bölgedeki bir ismin cenazesine katıldı. Cenaze dönüşünde Türk restorana geçen heyet restoran içinde bir masaya oturdu.

Terörist, restoran içerisine sivil kıyafetlerle geldi ve üzerindeki susturucu takılı çifte silahı çıkarıp masadaki isimleri hedef aldı. Olay yerinde bir diplomatımız şehit olurken, masadaki 2 Türk diplomat ağır yaralandı.

Saldırının gerçekleştiği Türk restoran.

25 yıldan sonra yine aynı acı

Kuzey Irak'ta Pençe 1 ve Pençe 2 harekatını sürdüren Türkiye, öte yandan Erbil'de çok önemli bir ivme kazanmış ve önemli girişimlerde bulunmuştu.

Erbil'de gerçekleşen saldırıda diplomatımızın şehit düşmesi, akıllara bir dönem teröristlerin hedefinde olan Türk diplomatları getirdi.

Ömer Haluk Sipahioğlu.

Bilindiği üzere bir dönem ASALA terör örgütü, Türk diplomatları hedef alan terör eylemlerine imza atmış ve kimi zaman bombalı saldırılarla kimi zaman suikastlerle diplomatlarımızı hedef almıştı.

Türkiye'nin ülke dışında silahlı saldırıda şehit olan son diplomatı 1994 yılında Türkiye Atina Büyükelçiliği Müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından öldürülen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit
DÜNYA
Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit
Faillerin bulunmasıiçin girişimlerimiz sürüyor

Faillerin bulunması
için girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama.
25 yıl sonra aynı acı

25 yıl sonra aynı acı

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