Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Dünya

Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla

ABD'nin geçmişte nükleer testler yaptığı Marshall Adaları'nın bazı bölgelerindeki radyasyon değerlerleri Çernobil ve Fukuşima'dan bin kat daha fazla ölçüldü.