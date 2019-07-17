Gündem Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiyeye getiriliyor
ANKARA

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Erbil'de silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomatın naaşı bu gece Türkiye'ye getirilecek.

Haber Merkezi AA
Türk diplomatlar Erbil'de saldırıya uğradı.
Türk diplomatlar Erbil'de saldırıya uğradı.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit edilen Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin naaşı bu gece Türkiye'ye getiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisinin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Şehit diplomatın saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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