Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
Silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.
Silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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