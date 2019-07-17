SON DAKİKA: Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2019, 15:08 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019, 15:39 AA