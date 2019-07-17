Dünya Erbilde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı 1 şehit
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SON DAKİKA: Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana saldırı: 1 şehit

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Silahlı saldırının düzenlendiği restoran.
Silahlı saldırının düzenlendiği restoran.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

Silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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