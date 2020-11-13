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Dünya Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti Kazanacağıma inanıyordum
ASYA

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti: Kazanacağıma inanıyordum

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı. Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM”

  • Hovhannisyan şöyle devam etti :
  • “Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.

“Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum” diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

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