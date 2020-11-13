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Ekonomi Karada havada uzayda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karada havada uzayda ​

Karada havada uzayda

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin pandemiye rağmen Mart’tan bu yana 5,7 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yaptığını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık’ta hizmete açılacak. THY günlük 591 uçuşla Avrupa’nın birinci hava yolu şirketi oldu. 5A uydumuz Aralıkta fırlatılacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Karaismailoğlu, Azerbaycan’a ulaşımı sağlayacak önemli bir projenin müjdesini verdi: Nahçıvan tarafına bir demiryolu planlıyoruz. Etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak.
Karaismailoğlu, Azerbaycan’a ulaşımı sağlayacak önemli bir projenin müjdesini verdi: Nahçıvan tarafına bir demiryolu planlıyoruz. Etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir’deki deprem sebebiyle zarar gören altyapıya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, bu tür afetlerde hükümet ve devletin kolay organize olup tedbirler aldığına dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu: 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak

DEMİRYOLUNUN ÖNEMİ ARTIYOR

Deprem gibi afetlerde yaşanan iletişim sorunları ve çözümlerine yönelik denetleyici ve düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM şirketleriyle sürekli iletişim halinde çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, bu konuya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti. Demiryolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz. Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaran bir demir yolu markası oluşturmak istiyoruz. Hem kurum olarak hem de altyapı olarak buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak” dedi. İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir’de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de demiryolu konusunda planları olduğunu ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ’a ulaşım içinde önemli bir müjde verdi.

Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak

YATIRIMLAR BAŞLADI

  • Divriği-Kars tarafındaki, Bakü-Tiflis-Kars hattının ana damarlarından olan hatla ilgili yatırım çalışmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Oradaki kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Orada Gürcistan bağlantısı da önemli. Azerbaycan’daki yeni gelişmelerden sonra Nahçıvan tarafına da bir demir yolu planlıyoruz. Onun da etüt plan çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu: Sona yaklaştık
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu: Sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Salgına rağmen yatırımlara devam

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Türkiye’de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Karaismailoğlu, “Pandemi döneminde, mart ayından bu yana bakanlık olarak toplam yatırım miktarımız 5 milyar 764 milyon dolar. Bunun toplam gayrisafi hasılaya etkisi 4 milyar 600 milyon lira. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler üretiyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Kovid-19 salgını ile dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik” dedi.
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