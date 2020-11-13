Karada havada uzayda ​

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir’deki deprem sebebiyle zarar gören altyapıya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, bu tür afetlerde hükümet ve devletin kolay organize olup tedbirler aldığına dikkati çekti.

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DEMİRYOLUNUN ÖNEMİ ARTIYOR

Deprem gibi afetlerde yaşanan iletişim sorunları ve çözümlerine yönelik denetleyici ve düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM şirketleriyle sürekli iletişim halinde çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, bu konuya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti. Demiryolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz. Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaran bir demir yolu markası oluşturmak istiyoruz. Hem kurum olarak hem de altyapı olarak buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak” dedi. İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir’de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de demiryolu konusunda planları olduğunu ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ’a ulaşım içinde önemli bir müjde verdi.

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YATIRIMLAR BAŞLADI

Divriği-Kars tarafındaki, Bakü-Tiflis-Kars hattının ana damarlarından olan hatla ilgili yatırım çalışmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Oradaki kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Orada Gürcistan bağlantısı da önemli. Azerbaycan’daki yeni gelişmelerden sonra Nahçıvan tarafına da bir demir yolu planlıyoruz. Onun da etüt plan çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak” diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Salgına rağmen yatırımlara devam