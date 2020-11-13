Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Cephede bozguna uğrayan Ermeniler, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında, Kelbecer'i terk etmeye başladı.
- Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbecer'i, 1 Aralık'a kadar da Laçin'i terk etmesi için süre verilmişti. Ermenistan ordusu Kelbecer'i terk etti. Çok sayıda Ermenistanlının da araçlarıyla işgal ettikleri topraklardan çekildikleri görüldü.