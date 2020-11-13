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Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Ermenistan Kelbecer’i boşaltıyor

Ermenistan, Azerbaycan’ın zaferi sonrası işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Ermeniler, 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzalanan anlaşma kapsamında Kelbecer’i de terk etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbecer'i, 1 Aralık'a kadar da Laçin'i terk etmesi için süre verilmişti.
Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbecer'i, 1 Aralık'a kadar da Laçin'i terk etmesi için süre verilmişti.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekiliyor. Cephede bozguna uğrayan Ermeniler, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında, Kelbecer'i terk etmeye başladı.

Demir yumruk mutlak zafer
DÜNYA
Demir yumruk mutlak zafer
  • Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan'a 15 Kasım'a kadar Kelbecer'i, 1 Aralık'a kadar da Laçin'i terk etmesi için süre verilmişti. Ermenistan ordusu Kelbecer'i terk etti. Çok sayıda Ermenistanlının da araçlarıyla işgal ettikleri topraklardan çekildikleri görüldü.

Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğratılan Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor: Kelbecer boşaltıldı
OYNAT 00:57
Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğratılan Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor: Kelbecer boşaltıldı
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında imzaladığı anlaşmanın ardından Kelbecer ilçesini terk etmeye başladı.
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