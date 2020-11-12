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Dünya Anlaşma sonrası Ermenistan ordusundan ilk adım Sessiz sedasız ilçeyi terk ettiler
ASYA

Tarihi hezimete uğrayan Ermenistan ordusu anlaşma sonrası Kelbecer’i terk etti

Anlaşma sonrası Ermenistan ordusundan ilk adım: Sessiz sedasız ilçeyi terk ettiler

Azerbaycan ordusu tarafından tarihi kayba uğrayarak işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

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KELBECER İLÇESİNİ TERK ETTİLER

Anlaşmada yer alan 6’ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

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