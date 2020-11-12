Anlaşma sonrası Ermenistan ordusundan ilk adım: Sessiz sedasız ilçeyi terk ettiler

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

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KELBECER İLÇESİNİ TERK ETTİLER

Anlaşmada yer alan 6’ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

OYNAT 01:23 Karabağ zaferinin ardından Şuşa'da 28 yıl sonra ilk kez ezan sesi yankılandı Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale dur deme kararı ile başlattığı harekat ile başlayan Karabağ Savaşı 42. gününde Azerbaycan'ın zaferi ile neticelendi. Anlaşmadan önce işgalden kurtarılan kritik şehir Şuşa'da 28 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Azerbaycan askerinin Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresinde okuduğu ezan Şuşa şehrinde yankılandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara döküldü: Çok sayıda gözaltı var Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Başkent Erivan'da protestocular, hükümet binası önünde etten duvar ördü. Ermenistan medyası çıkan eylemlerde çok sayıda gözaltıların olduğunu duyurdu. BiP'te paylaş

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