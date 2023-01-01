Finlandiya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk destek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümü gelecek ay tamamlanmış olacak. ABD' için askeri stratejist olarak görev yapan Tümgeneral Mick Ryan, zaman daralırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç hafta içinde büyük bir zafer elde etmek istediğini söyledi. Ryan, Rusya'nın birliklerini stratejik olarak çok büyük bir öneme sahip olmayan Bakhmut'u ele geçirme isteğinin ise burasının Ukrayna ordusunun güçlü olduğu bir yer olmasından ileri geldiğini açıkladı. Buna göre Rusya, Donbas'ta sekiz yıldır savunma hattında bulunan deneyimli Ukrayna askerlerini yıpratabilirse savaşta ilerlemesi daha kolay olacak.