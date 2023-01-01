Finlandiya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk destek

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Ülkenin savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın 400 milyon avroyu aşan maliyetiyle Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük savunma paketini teslim edeceğini söyledi .
Politico'nun haberine göre Savunma Bakanı Mikko Savola, "Ukrayna, topraklarını savunmak için desteğe ihtiyaç duymaya devam ediyor ve mevcut savunma malzemesi paketi açıkça bugüne kadarki en büyük paket" dedi.
Açıklamada, Finlandiya'nın ağır top ve mühimmat göndereceği belirtilirken ayrıntılara girilmedi. En son savunma paketi, Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardım miktarını 590 milyon Euro'ya getiriyor.