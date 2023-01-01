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Dünya

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk destek

Finlandiya'nın Ukrayna'ya 400 milyon avroluk destek sağlayacağının bildirildiği duyuru, Batılı askeri liderlerin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek konusunda görüşmek üzere Almanya'nın Ramstein kentinde bir araya geldiği sırada geldi.

13:01 . 20/01/2023 Friday
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Ülkenin savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın 400 milyon avroyu aşan maliyetiyle Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük savunma paketini teslim edeceğini söyledi .


Politico'nun haberine göre Savunma Bakanı Mikko Savola, "Ukrayna, topraklarını savunmak için desteğe ihtiyaç duymaya devam ediyor ve mevcut savunma malzemesi paketi açıkça bugüne kadarki en büyük paket" dedi.


Açıklamada, Finlandiya'nın ağır top ve mühimmat göndereceği belirtilirken ayrıntılara girilmedi. En son savunma paketi, Ukrayna'ya yapılan toplam askeri yardım miktarını 590 milyon Euro'ya getiriyor.



#Finlandiya
#Ukrayna
#savaş
#destek
34 minutes ago
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Finlandiya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk destek
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